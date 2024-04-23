РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    111 млн квадратных метров жилья построят в Казахстане к 2030 году

    строительство
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев поделился планами по строительству жилья на ближайшие годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - За последние 5 лет в жилищное строительство инвестировано более 12 трлн тенге и введено порядка 78,5 млн м2 нового жилья. К 2030 году планируется строительство 111 млн кв. метров жилья за счет всех источников финансирования и обеспечение новым жильем более 1 млн семей, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

    По его словам, для исполнения плана первоочередных действий Правительства по обеспечению экономического роста, в 2024 году доведенный объем ввода жилья был увеличен с 15,5 до 18 млн кв. м. с внедрением дополнительных мер обеспечения граждан жильем.

    Теги:
    Правительство Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!