08:00, 25 Март 2021 | GMT +6
1105 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 195,
город Алматы - 341,
город Шымкент - 22,
Акмолинская область - 45,
Актюбинская область - 50,
Алматинская область - 104,
Атырауская область - 65,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 76,
Карагандинская область - 92,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 25,
Северо-Казахстанская область - 7,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 236200 заболевших.