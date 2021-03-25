1105 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 195,

город Алматы - 341,

город Шымкент - 22,

Акмолинская область - 45,

Актюбинская область - 50,

Алматинская область - 104,

Атырауская область - 65,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 76,

Карагандинская область - 92,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 25,

Северо-Казахстанская область - 7,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 236200 заболевших.