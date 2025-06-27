1200 дольщиков пострадали в Казахстана с начала 2024 года

— Тема дольщиков остаётся чувствительной. С начала 2024 года в нашем производстве находилось 9 уголовных дел по 11 эпизодам мошенничества и хищения средств дольщиков. По шести из них расследование уже завершено — ущерб причинён более 1200 гражданам, сумма — 12 млрд тенге. На сегодня возмещено 8 млрд тенге за счёт арестованного имущества организаторов, — отметил он.

Спикер привел в пример один из наиболее резонансных случаев.

— 30 мая 2025 года начато расследование в отношении Д. Жумагулова, учредителя группы компаний «Dala».Он был задержан в тот же день и помещён под стражу. Следствием установлено: его компания «Dala SK Stroy Invest» с мая 2023 по март 2025 года без разрешения местного исполнительного органа привлекла более 1 млрд тенге от 62 дольщиков. В нарушение закона «О долевом участии» компания начала строительство без проектно-сметной документации, разрешений, надзора. Из шести запланированных 12-этажных башен возведён лишь каркас одной — и то только до 9-го этажа, — сообщил К. Багбанулы.

По его данным, в декабре 2024 года строительство было приостановлено, а в феврале 2025 — суд обязал снести уже построенный каркас. Апелляция это решение оставила в силе.

— На имущество Жумагулова наложен арест на сумму 218 млн тенге, подано ходатайство в суд на арест стройматериалов на 151 млн тенге.

Как добавил заместитель руководителя, также установлено, что 111 млн тенге были переведены аффилированным компаниям.