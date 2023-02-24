110 тысяч га неиспользуемых земель выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об антикоррупционных мониторингах в земельной сфере региона на площадке РСК рассказал руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день превентивные механизмы задействованы в формировании антикоррупционной культуры. Кроме того, департамент широко использует механизмы антикоррупционного мониторинга и внешнего анализа, доказавшие свою эффективность на практике», - подчеркнул Даурен Омаров.

Так, в 2022 году в регионе проведено 14 антикоррупционных мониторингов, касающихся арт-спорта, камерального контроля, административной практики, регистрации госномеров, выдачи паспортов на технику, водоснабжения, жилищного строительства. Мониторинг касался также земель сельхозназначения, госзакупок и других проблемных сфер.

«По итогам антикоррупционных мониторингов дано 30 рекомендаций, проведено 5 комплексных анализов деятельности госорганов и субъектов квазигосударственного сектора с целью выявления коррупционных рисков. Это такие структуры, как дорожная полиция, СПК «Тараз», миграционная служба и управление автомобильных дорог, здесь было дано 47 рекомендаций», - отметил Даурен Омаров.

По словам спикера, в ходе мониторинга учитываются волнующие жителей проблемные вопросы, указанные в Карте коррупционных рисков региона. Внимание уделяется не возникновению нарушения, а его предотвращению и причинам. Особый акцент, согласно Карте коррупционных рисков, делается на питьевой и поливной воде, дорожном строительстве, незаконной добыче полезных ископаемых, жилищном, земельном и хозяйственном секторах.

«В земельной сфере в ходе мониторинга были выявлены крестьянские хозяйства, не использующие земельные участки большой площади, после чего было дано предложение в земельную инспекцию о возврате 110 тысяч га. В настоящее время государству возвращено 13 тысяч га земель. Кроме того, совместно с прокуратурой области государству возвращено 6 земельных участков кадастровой стоимостью 133 млн тенге, принадлежавших АО «СПК Тараз». Совместно с общественными активистами и Палатой предпринимателей «Атамекен» проводится комплексный анализ административных препятствий в земельной сфере», - сообщил руководитель управления превенции департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров.

Как сообщалось ранее, внешний анализ коррупционных рисков выявил нарушения в деятельности инспекции транспортного контроля по Жамбылской области. Передвижные посты транспортного контроля не укомплектованы в полном объеме, что приводит к отсутствию фактического контроля со стороны руководства за действиями сотрудников, а также к коррупционным рискам в виде увода от ответственности и оказания неправомерного предпочтения отдельным перевозчикам. На основании рекомендации Антикоррупционной службы руководитель инспекции и трое инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности.