110 проектов по строительству и ремонту систем водоснабжения реализуют в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области реализуется 110 проектов по строительству и ремонту систем водоснабжения на сумму 17,9 млрд тенге. За счет этого улучшится качество воды в 90 населенных пунктах. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По строительству и ремонту систем водоснабжения в области реализуется 110 проектов на 17,9 млрд тенге. За счет этого улучшится качество воды в 90 населенных пунктах. На сегодняшний день Алматинская область является лидером по обеспеченности централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов – 98,8%. А Вы знаете, что 80% населения области проживает в селе. Это для нас очень актуально», - сказал он.

По его словам, еще одним важным вопросом является газификация. На сегодня газ подведен в 15 районах и городах области, газифицировано 144 населенных пункта.

Так, в Талдыкоргане завершается четвертая очередь, активно ведется строительство внутрипоселковых сетей в Балхашском, Каратальском, Коксуском, Кербулакском и Ескельдинском районах.

«К концу года возможность газификации получат 1,2 миллиона жителей, или 57%. На сегодня газ не доведен к пяти районам, для этого разрабатывается документация по строительству газопроводов по направлениям Аксу – Саркан – Ушарал и Шелек – Кеген - Нарынкол. В результате еще более 300 тыс. человек будут обеспечены газом», - добавил аким области.