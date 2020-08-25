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110 планшетов вручили мактааральским школьникам

25 Августа 2020 21:15
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110 планшетов вручили мактааральским школьникам

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Біз біргеміз!» родители и выпускники лицеев «Білім-Инновация» собрали 4 млн 491 тыс. тенге и подарили школьникам Мактааральского района 110 планшетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями в стране, для многих учащихся учебный год начнется дистанционно. Таким образом, на сегодняшний день компьютеры, ноутбуки и планшеты стали основными средствами для организации полноценного дистанционного обучения.

Поскольку основная деятельность лицеев «Білім-Инновация» приходится на сферу образования, представители организации решили передать планшеты детям из малообеспеченных семей, пострадавших от наводнения.


«Какой бы сложной ни была ситуация, мы должны продолжать предоставлять качественное образование нашим детям. Это очень важно для будущего нашей страны. От имени жителей района хочу выразить благодарность фонду и лицеям «Білім-Инновация», которые вносят большой вклад в обучение школьников, пострадавших от наводнения» - сказал аким района Бахыт Асанов.

Эта благотворительная акция не первая для фонда и лицеев «Білім-Инновация». Ранее в больницы ряда регионов фонд поставил 100 кислородных концентраторов.





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#Туркестанская область   #Образование   #Акимат  
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