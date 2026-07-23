110 песен без нот: певец из Жамбылской области претендует на мировой рекорд

Бакыт Шагырбаев исполнил 110 песен без нот и фонограммы, проведя за баяном 6 часов 40 минут. Его результат превысил достижение, установленное месяц назад в Семее, однако официальный статус рекорда будет присвоен только после подтверждения комиссией, передает корреспондент агентства Kazinform.

Попытка установить новый рекорд состоялась 22 июля в Таразе. Согласно условиям заявки, заслуженный деятель Казахстана Бакыт Шагырбаев должен был непрерывно исполнить 110 песен в течение шести-семи часов, самостоятельно аккомпанируя себе на баяне. Во время выступления не разрешались использование нот, распечатанных текстов, телесуфлера, фонограммы или помощи хора — только голос, инструмент и память музыканта.

Масштаб программы можно оценить по продолжительности выступления: в среднем на каждую песню приходилось около 3-4 минут. Такой марафон стал испытанием для голоса, памяти, рук и общей выносливости исполнителя.

Ориентиром для Шагырбаева был результат Кайрата Кабышаева, который 10 июня 2026 года в Семее исполнил 102 традиционные казахские песни. Согласно данным GBR, его выступление продолжалось 5 часов 37 минут и также прошло без нот, текстовых подсказок, телесуфлера и фонограммы. Достижение было зарегистрировано в номинации за наибольшее количество традиционных казахских песен, непрерывно исполненных одним артистом.

Таким образом, Шагырбаев превзошел предыдущий результат на восемь произведений, а продолжительность его выступления оказалась более чем на час больше.

Ранее, в 2025 году, столичный этноансамбль «Қорқыт» исполнил без нот и дирижера 80 произведений за 4 часа 20 минут. Однако это была ансамблевая номинация, тогда как нынешняя попытка предполагала сольное исполнение с самостоятельным аккомпанементом на баяне.

Для Бакыта Шагырбаева баян давно стал не просто сценическим инструментом. Музыкант вырос в селе Тамды у подножия Каратау в семье, где отец играл на сырнае, а родители вместе исполняли песни. Сначала он освоил домбру, но позднее увлекся исполнением песен под баян и с тех пор практически не расстается с инструментом.

После окончания Жезказганского культурно-просветительного училища Шагырбаев начал работать солистом районного Дома культуры в Каратау. В разные годы он руководил ансамблем «Қоңырқаз» при Евразийском национальном университете, выступал в Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, а в 2014 году вернулся в родной регион. Сейчас он является артистом Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева.

Важно отметить, что GBR не является Guinness World Records, а представляет собой самостоятельную организацию, регистрирующую достижения. Согласно информации на ее официальном сайте, после выступления эксперты изучают видеозаписи, документы, свидетельства очевидцев и другие материалы.

Несмотря на завершение марафона, официальный статус рекордсмена Бакыт Шагырбаев сможет получить только после рассмотрения и подтверждения результата комиссией GBR.

Ранее Kazinform рассказывал о казахстанце, который исполнил более 100 народных песен за один вечер и установил мировой рекорд.