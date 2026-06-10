Мировой рекорд: казахстанец исполнил более 100 народных песен за один вечер

В области Абай состоялось культурное мероприятие, направленное на продвижение казахского традиционного песенного искусства на международном уровне, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Преподаватель кафедры «Искусство» Shakarim University, почетный профессор университета, отличник сферы культуры РК Кайрат Кабышев вошел в мировую книгу рекордов Азии и Африки в области этнокультуры.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

В ходе установления рекорда Кайрат Аркашевич исполнил 102 казахские традиционные песни в течение 5 часов 29 минут. Согласно регламенту после каждых 25 произведений предусматривалась возможность 15-минутного перерыва, однако исполнитель этим правом не воспользовался. Все произведения были исполнены без нот, текстового сопровождения и фонограммы, под собственный инструментальный аккомпанемент.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

По результатам регистрации рекорда исполнителю были вручены официальный сертификат и серебряная медаль.

В мероприятии принял участие главный офицер по регистрации рекордов азиатско-африканского дивизиона международной организации Global Best of Records (GBR) Куандык Кудайберген, который отметил уникальный характер достигнутого результата.

По его словам, решением экспертов мировой книги рекордов достижение официально зарегистрировано и будет включено в издание 2026 года.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Экспертную оценку проекту дал заслуженный деятель Казахстана, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Еркин Шукиман. Он подчеркнул значимость данного достижения для популяризации казахского традиционного песенного искусства на международном уровне.

В свою очередь Кайрат Кабышев отметил, что основой достигнутого результата стали традиции национальной певческой школы и наставничество педагогов. По его словам, подобные инициативы способствуют продвижению национального искусства среди молодежи.

Установленный рекорд является подтверждением международного признания казахского традиционного песенного искусства и укрепления авторитета национальной культуры в мировом пространстве.

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