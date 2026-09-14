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    110 млн тонн урансодержащей руды обнаружили в Саудовской Аравии

    Королевство продолжает изучение минеральных ресурсов в рамках развития горнодобывающей отрасли и гражданской атомной энергетики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    110 млн тонн урансодержащей руды обнаружили в Саудовской Аравии
    Фото: МАГАТЭ

    В регионе Медина на востоке Саудовской Аравии обнаружено 110 млн тонн сырья, содержащего уран. Об этом в понедельник на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.
    Указанный объем относится к урансодержащей руде, при этом количество самого урана и его точная концентрация в сообщении не раскрываются.

    По словам министра, геологоразведочные исследования на участке Джабаль-Саид выявили высокие концентрации редкоземельных элементов, прежде всего тяжелых, а также перспективное содержание урана.

    — Это ставит проект в число наиболее значимых объектов редкоземельных минеральных ресурсов, которые сейчас разрабатываются в мире, — заявил Абдулазиз бин Салман.

    Королевство намерено расширять собственные возможности по освоению минерального сырья и развивать международные партнерства. В частности, саудовская компания Ma’aden и американская MP Materials договорились о сотрудничестве в переработке и разделении редкоземельных элементов, а также попутном извлечении урана.

    Саудовская Аравия также продолжает поиск дополнительных урановых ресурсов в рамках программы геологического изучения осадочных пород.

    Об открытии объявлено после подписания в июле соглашения между США и Саудовской Аравией о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики. 

    Документ рассчитан на 30 лет и предусматривает развитие долгосрочного партнерства в этой сфере между Эр-Риядом и Вашингтоном.
    Стороны несколько лет обсуждали условия соглашения, которое должно предоставить королевству доступ к американским ядерным технологиям и позволить компаниям США участвовать в крупных проектах саудовской атомной энергетики.

    Как сообщает The Wall Street Journal, одним из положений договоренностей предусмотрено изучение возможности строительства американскими компаниями предприятия по обогащению урана в Саудовской Аравии.

    На днях Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток–Запад» после атак.

    В мире Уран Саудовская Аравия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор