110 млн тонн урансодержащей руды обнаружили в Саудовской Аравии

В регионе Медина на востоке Саудовской Аравии обнаружено 110 млн тонн сырья, содержащего уран. Об этом в понедельник на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

Указанный объем относится к урансодержащей руде, при этом количество самого урана и его точная концентрация в сообщении не раскрываются.

🔴 BREAKING: Saudi Arabia has discovered 110 million tons of raw materials containing uranium concentrations in Medina, Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman says. pic.twitter.com/MVDRQV3LS4 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 14, 2026

По словам министра, геологоразведочные исследования на участке Джабаль-Саид выявили высокие концентрации редкоземельных элементов, прежде всего тяжелых, а также перспективное содержание урана.

— Это ставит проект в число наиболее значимых объектов редкоземельных минеральных ресурсов, которые сейчас разрабатываются в мире, — заявил Абдулазиз бин Салман.

Королевство намерено расширять собственные возможности по освоению минерального сырья и развивать международные партнерства. В частности, саудовская компания Ma’aden и американская MP Materials договорились о сотрудничестве в переработке и разделении редкоземельных элементов, а также попутном извлечении урана.

Саудовская Аравия также продолжает поиск дополнительных урановых ресурсов в рамках программы геологического изучения осадочных пород.

Об открытии объявлено после подписания в июле соглашения между США и Саудовской Аравией о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики.

Документ рассчитан на 30 лет и предусматривает развитие долгосрочного партнерства в этой сфере между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Стороны несколько лет обсуждали условия соглашения, которое должно предоставить королевству доступ к американским ядерным технологиям и позволить компаниям США участвовать в крупных проектах саудовской атомной энергетики.

Как сообщает The Wall Street Journal, одним из положений договоренностей предусмотрено изучение возможности строительства американскими компаниями предприятия по обогащению урана в Саудовской Аравии.

На днях Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток–Запад» после атак.