110 млн тенге направят на строительство домов павлодарским семьям, пострадавшим от паводков

Всего в Павлодарской области от паводков пострадали 125 семей. Но только 7 домов не подлежат восстановлению. Двум семьям уже подыскали другое жилье, для остальных возводят новые дома. Новоселье они справят уже летом, передает корреспондент агентства Kazinform.

На восстановление ущерба от паводков в Павлодарской области направили 208 млн тенге.

— В нашем регионе угроза подтопления жилых домов полностью снята. Переливов на автодорогах нет. Обстановка стабилизирована. При этом областной оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. На сегодняшний день ущерб, причинённый паводками жителям нашей области, по поступившим заявкам, возмещён в полном объёме за счёт внебюджетных, спонсорских средств. Компенсацию получили 120 семей на общую сумму 98 млн тенге (еще 110 млн выделены на строительство нового жилья). Всего в нашем регионе зарегистрировано 7 домов, получивших наибольший урон и не подлежащих восстановлению. Двум семьям приобретено другое жилье в тех же сельских населенных пунктах, для оставшихся пяти семей в селе Жалаулы строятся новые дома, — рассказал Дидар Ибраев, руководитель аппарата акима Павлодарской области.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Новые дома подыскали для семей из села Красиловка Щербактинского района и Томарлы района Теренколь. Для семьи из Красиловки нашли дом за 1,1 млн тенге, купить его помог местный депутат. Семья из Томарлы переехала в дом за 3 млн тенге, деньги тоже — спонсорские.

В селе Жалаулы, которое сильнее всего в регионе пострадало от паводков, уже приступили к возведению новых домов. Каждый за 22 млн тенге. Ведется устройство фундамента, завезли стройматериалы.

— Планируем завершить строительство домов в течение 3 месяцев. Наряду с этим, продолжается работа по приему заявок от пострадавших от паводков жителей области. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, никто не будет оставлен без внимания, но новых заявлений на неделе не поступало, — заверил Дидар Ибраев.

Семьи, чьи дома не так сильно пострадали от «большой воды», получили компенсации.

— Сумма для каждой семьи рассчитывалась индивидуально, исходя из того, какой ущерб причинен. К примеру, у кого-то от воды пострадали хозпостройки, у других вода зашла в дома и нанесла серьезный урон. В районах были созданы комиссии. Минимальная сумма выплаты, которая была произведена, составила 70 тысяч тенге, максимальная — около 6 миллионов тенге, — уточнил Дидар Ибраев.

Также все пострадавшие семьи получили выплаты из бюджета — до 100 МРМ. В зависимости от района размер единовременной выплаты отличается. Также жители села Жалаулы, где действовал режим ЧС, могут получить еще по 150 МРП. Деньги можно получить только за испорченные водой мебель и технику первой необходимости — плиты, холодильники.

Напомним, от паводков пострадали несколько районов Павлодарской области. В особенно сложном положении оказались села Узынсу Иртышского района и село Жалаулы в Актогайском районе. В Жалаулы были затоплены 14 домов.