110 лет назад началось строительство Романовского училища в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Романовское училище в Петропавловске – первое в городе здание с водяным отоплением и железобетонными конструкциями. Здание, где вел учительские курсы великий Магжан Жумабаев. Об истории памятника архитектуры и градостроительства местного значения – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

По улице Театральной в Петропавловске расположено архитектурное здание постройки начала прошлого столетия. Среди современных строений, оно словно гость из прошлого. Романовское училище, Дом Романовых – так его называют по сей день.

Строительство городского училища в честь 300-летия дома Романовых началось 110 лет назад - в 1913-м году.

Историк, краевед Александр Семенов в книге «Город Петропавловск за 200 лет, 1752-1952 гг.» указывал, что в 1913 году в Петропавловске действовали женская гимназия, реальное училище, три высших начальных училища, торговое училище, два двухклассных училища, 21 начальная школа и 12 мусульманских школ религиозного направления при мечетях.

«Одним из крупных мероприятий Петропавловской Городской думы в области народного образования была постройка самого большого школьного здания в городе, так называемого «Романовского училища», начатая 6 мая 1915 г. и не законченная до революции (ныне здание механического техникума). В 1913 г. верноподданная буржуазия российских городов отмечала монархический юбилей – 300-летие дома Романовых. 10 ноября 1912 г. Городская дума постановила построить каменное здание для приходского училища на 500 человек, наименовав его «Городское училище в память 300-летия царствования дома Романо­вых». Здание строилось по проекту местного жителя, молодого архитектора Гранильщикова», - писал А.Семенов.

Двухэтажное здание имело домовую церковь. Училище было первым зданием в городе с водяным отоплением.

«Все балки верхнего и нижнего этажей — железобетонные (это тоже одно из новшеств того времени), полы в вестибюле, зале и коридоре — бетонные, а в комнатах — деревянные. Высокая четкость и ясность плана сочетается с конструктивной логикой. Вестибюль имеет высоту центральной части несколько большую, чем высоты других помещений, и достигает шести метров. Фасады пышно декорированы, но имеют определенную строгость и ясность. Необычайны полуэллиптические завершения оконных проемов и элементы парапетной части здания, выполненные в стиле «модерн». В интерьере вестибюля выделяется мозаичное панно советского периода», - так описано здание в документах управления культуры.

Надпись «ВЪ ПАМЯТЬ – 300-летия - 1613-1913 – ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХЪ» в советское время пытались спрятать под вывеской с названием техникума. Вернули ее уже во время современной реконструкции здания.

Интересен и тот факт, что в здании всегда располагались учебные заведения. Своего предназначения за вековую историю оно не меняло.

После 1917 года в нем размещалась школа второй ступени и другие учебные заведения. Здесь же базировались курсы учителей, одним из преподавателей на которых был поэт Магжан Жумабаев. Чтение лекций на этих курсах натолкнет его на мысль о создании монографии по педагогике.

В 1942-м году из Ленинграда в Петропавловск эвакуировали механико-конструкторский техникум судостроения, позже реорганизованный в механический техникум. Его разместили в здание Романовского училища.

И сейчас в стенах архитектурного памятника по-прежнему получают знания юные североказахстанцы. Здесь находится гуманитарно-технический колледж.

Со строительством здания Романовского училища связана интересная история, или, скорее, легенда. Необычайно крепкие стены училища, которые за целый век остались целыми и невредимыми, вызывали интерес и местных жителей, и строителей. Появилась версия о том, что при строительстве училища использовали глину, смешанную с яйцами и кровью животных, которые выступали связующим материалом.

Казалось бы, совершенно не правдоподобное предположение. Но на просторах интернета можно найти информацию о том, что добавление яиц, крови животных и молока при строительстве зданий, мостов и прочих каменных сооружений не выдумка. Вот только кто придумал такой рецепт раствора, доподлинно неизвестно.

«Раствор того периода очень крепкий. Все наши старинные здания крепкие. Некоторые сооружения было проще восстановить, чем ломать. Что туда добавляли, неизвестно. Только по анализам можно определить состав. Думаю, использование яиц и крови в растворе - хорошая легенда. Скорее всего, дело в соблюдении технологии строительства. Не зря здания строились не один год», - считает директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.