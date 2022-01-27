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11% закупленных тракторов и комбайнов выплатили утильсборы в Казахстане

27 Января 2022 16:01
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11% закупленных тракторов и комбайнов выплатили утильсборы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11% тракторов и комбайнов выплатили утилизационные сборы в Казахстане по итогам 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил руководитель управления автомобилестроения, специальной техники, сельскохозяйственного машиностроения Министерства индустрии и инфраструктурного развития Руслан Хисамутдинов, на сегодня введение утилизационного платежа приходится на трактора и комбайны.

«На другую сельхозтехнику не введено утилизационного сбора. Также предлагаю со стороны АПК выработать единую консолидированную позицию. Хочу отметить со своей стороны, что по итогам 2021 года закуплено в Казахстане 5714 тракторов, более 1400 комбайнов. При этом из них только 11% импортные. Остальные 89% - отечественное производство, которое закуплено у нас в Казахстане. Соответственно, наши производители тракторов и комбайнов не вкладывают цену утилизационного сбора в стоимость продукции. При этом говорим, что 11% тракторов и комбайнов, которые выплачивают утилизационные сборы», - рассказал во время пресс-конференции руководитель управления.

Напомним, министр экологии Сериккали Брекешев провел первое заседание рабочей группы с участием представителей общественности, государственных органов, где были рассмотрены вопросы в части администрирования утилизационного сбора, в связи с прекращением деятельности ТОО «Оператор РОП» и передачи функций государственной организации в лице АО «Жасыл даму».

Отметим, что в соответствии с решением Правительства стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО «Оператор РОП» принята в государственную собственность.




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#Экономика   #Сельское хозяйство   #Налоги   #МИИР РК   #Утильсбор  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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