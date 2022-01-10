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    21:06, 09 Январь 2022 | GMT +6

    11 января   непременно произойдут кадровые перестановки – Берик Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 января непременно пройдут кадровые перестановки. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы сами знаете, Президент сам анонсировал, давайте подождем. У меня нет прав, я не могу говорить о том, какие произойдут перестановки», - сказал Берик Уали.

    «Вы знаете, что Президент отправил в отставку Правительство. Все министры сейчас являются исполняющими обязанности. То есть, будут назначаться снова. Тогда Президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста. Снова будет сформировано Правительство. Безусловно, произойдут кадровые перестановки, это правда. Наше население привыкло к перестановкам. Однако сейчас наша главная цель – обеспечение стабильности, возвращение населения к прежней привычной жизни. На сегодняшний день правоохранительные органы работают в этом направлении», - сказал Берик Уали.

    Напомним, 5 января т.г. стало известно о том, что Президент РК принял отставку Правительства.

    7 января в своем обращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал решения, которые предстоит принять Правительству.

    «Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе», - сказал Президент.

    Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК. По его словам, на сегодня с 4 января Глава государства непрерывно работает 120 часов.

    Кроме того, Берик Уали прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Правительство РК ЧП-2022
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