11 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родилась ЖУНУСОВА Макпал Мухамедияркызы — казахская эстрадная певица.

Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Уроженка Карагандинской области. Окончила Казахскую музыкальную школу-интернат имени А. К. Жубанова и Чимкентский институт культуры имени аль-Фараби.

Творческая жизнь Макпал Жунусовой началась с Всесоюзного конкурса эстрадных исполнителей 1981 года в Днепропетровске. Она показала себя многообещающей, интересной молодой исполнительницей и была принята в эстрадно-молодежный ансамбль «Гульдер».

Первой победой молодой, одаренной певицы было звание лауреата Республиканского фестиваля творческой молодежи «Жигер» в 1983 году, в 1984 году — победа во Всесоюзном смотре творческой молодежи, звание лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана.

Трудовая деятельность: работала в гастрольно-концертном объединении «Казахконцерт» (1988); удостоена высокого звания заслуженной артистки Казахской ССР (1989); лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии Казахстана, премии «Тарлан», фестиваля «Жігер», международного конкурса «Азия дауысы».

Певица активно гастролирует по республике и за ее пределами. Особое внимание уделяет популяризации казахской песни, активно работает с авторами над созданием нового репертуара.

Награждена званиями: Народная артистка Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

61 год назад (1965) родилась ДУЙСЕНОВА Тамара Босымбековна — государственный деятель Казахстана.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родилась в Туркестанской области. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства, инженер-экономист.

Трудовая деятельность: учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988); научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992); старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993); руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг» (1993-1994); советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997); первый заместитель акима города Шымкент (1997-1999); заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2002-2006); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2006-2007); ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2013); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2013); исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты населения РК (2013); министр труда и социальной защиты населения РК (2013-2014); министр здравоохранения и социального развития РК (2014-2017); министр труда и социальной защиты населения РК (2017-2018); секретарь партии «Nur Otan» (2018-2019); руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2019-2020); помощник Президента Республики Казахстан — заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2022-2023); заместитель Премьер-министра РК (2023-2025); помощник Президента Республики Казахстан (2025).

Награждена орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».

60 лет назад (1966) родился РУСТЕМБЕКОВ Жомарт Кауасович — судья Кассационного суда по гражданским делам.

Фото: facebook.com/zhmb.sud

Родился в Жамбылской области. Окончил КазГУ им. С. М. Кирова (1990).

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности судьи Жамбылского областного арбитражного суда (1993-1995); исполняющий обязанности судьи Жамбылского областного суда (1995-1996); судья Жамбылского областного суда (1996-2014); судья Алматинского городского суда (2014-2016); председатель судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда (2021-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

53 года назад (1973) родилась АЛДАМБЕРГЕН Алина Утемискызы — независимый директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Фото: inbusiness.kz

Родилась в Караганде. Окончила Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит; Школу делового администрирования, Университет Вашингтон; Школу делового администрирования имени Уильяма Е. Саймона, Университет Рочестер; MBA, специализация «Корпоративные финансы и бухгалтерский учет».

Трудовая деятельность: финансовый аналитик, менеджер, главный специалист, заместитель начальника управления структурного финансирования, заместитель начальника управления кредитного анализа и структурирования ЗАО «ДАБ «ABN AMRO банк Казахстан» (1997-2001); ведущий рейтинговый консультант, рейтинговый консультант глобальных финансовых рынков, департамент рейтинговых консультаций ABN AMRO Bank N.V., г. Лондон, Великобритания (2001-2003); председатель правления, член совета директоров АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» (2003-2005); заместитель председателя правления, глава подразделения АО «ДАБ «ABN AMRO банк Казахстан» (2005-2006); казначей проектов «Глобальные рынки, управление организации долгового финансирования для стран ЦВЕБВ» (2005-2006); заместитель председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (2006-2007); заместитель председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2008-2011); генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Финанс» (2012-2013); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2016); председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (2016-2025).

48 лет назад (1978) родилась ШУШИКОВА Гульнар Карбаевна — проректор — директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Фото: liter.kz

Родилась в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, правоведение; АО «Финансовая академия», экономика и бизнес.

Трудовая деятельность: секретарь судебного заседания Карагандинского областного суда (1999-2000); помощник прокурора Октябрьского района г. Караганда (2000-2001); помощник прокурора Советского района, района им. Казыбек би г. Караганда (2001); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2004); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по административным и гражданским делам прокуратуры Карагандинской области, затем г. Астана, (2004-2008); прокурор, старший прокурор управления департамента кадровой работы и обеспечения внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2008-2009); старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан организационно-инспекторского управления аппарата Генерального прокурора РК (2009-2013); начальник организационно-контрольного управления аппарата Генерального прокурора РК (2013-2015); заместитель начальника департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК (2015-2018); начальник департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры РК (2018); проректор Академии правоохранительных органов (2018-2019).

На занимаемой должности — с января 2019 года.

Также в этот день родились:

79 лет назад (1947-2014) родился СЫГАЙ Аширбек — писатель, критик, переводчик, заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан и независимой премии «Платиновый Тарлан».

Фото: wikipedia.org

Родился в Кентау в Южно-Казахстанской (Туркестанской) области. Окончил Казахский институт искусств (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы).

Трудовая деятельность: руководитель отдела театров, управления по делам искусств Министерства культуры Казахстана (1974-1978); инструктор отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1979-1983); заместитель министра культуры Казахстана (1983-1989); ректор Алматинского театрально-художественного института (1989-1991); первый заместитель министра культуры РК (1991-1994); профессор факультета искусствоведения Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова (с 1994 года); представитель Министерства культуры, туризма и спорта в Алматы (2003-2006); профессор кафедры искусствоведения, руководитель мастерской театроведения Казахского национального университета искусств (с 2011 года).

Благодаря Аширбеку Сыгай на казахский язык переведены и с успехом поставлены на сценах республиканских театров: «Брак поневоле» Жана Мольера, «Смешная история» К. Гольдони, «Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани, «Беспокойная бабушка» Ш. Рокви, «Соловьиная ночь» В. Ежова, «Мир в ладонях» А. Шайкевича, «Не было бы больно сердцу» Б. Жакиева и другие пьесы известных драматургов. Являлся автором сценариев цикла документальных фильмов о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и искусства (Ы. Ногайбаев, С. Жунусов, К. Кенжетаев, С. Майканова, К. Кармысов и другие).

Кавалер ордена «Құрмет» (2004) и других государственных медалей. Почетный гражданин городов Кентау, Туркестан и Южно-Казахстанской области.