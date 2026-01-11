11 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день «спасибо»

Этот день принято отмечать ежегодно, он пользуется популярностью во многих странах мира. Слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

СОБЫТИЯ

В 2006 году песня «Менің Қазақстаным» впервые зазвучала в качестве Государственного гимна Республики Казахстан под сводами столичной резиденции «Акорда».

В 2011 году был снят документальный фильм «Өкілетті елші» режиссера Болата Шарипова, посвященный первому казахскому профессиональному дипломату Назиру Торекулову, который был первым послом СССР в исламском мире.

Цель фильма — показать современникам и оставить в памяти потомков имя видного государственного деятеля, личности всенародного масштаба, дипломата, заслуги которого не были в свое время оценены по достоинству.

В 2013 году гимнастки из столичного цирка Дария Абдухасова и Дана Рыспекова выиграли так называемый цирковой «Оскар» — гран-при фестиваля «Золотой клоун». В голландском городе Енхеде девушки соревновались с лучшими цирковыми артистами мира.

В 2013 году при участии молодых кинематографистов Казахстана создана аудиокнига «ABAI 45» — уникальная аудио-версия «Книги слов» («Слов назидания») Абая на русском языке.

В 2016 году в Вооруженных силах РК появилась новая служба — гидрометеорологическая.

Военнослужащие-гидрометеорологи контролируют укомплектование гидрометеорологических подразделений Вооруженных сил, собирают, обрабатывают, анализируют и передают в войска метеорологическую информацию, участвуют в расследовании авиационных происшествий, инцидентов и безопасности мореплавания и судоходства.

В 2017 году была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, которую возглавил руководитель администрации Президента Республики Казахстан. В ее состав вошли представители Парламента, Правительства, Верховного суда Республики Казахстан, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества.

В 2017 году в Казахстане изобрели вакцину от сезонного гриппа. Первая вакцина казахстанского производства изобретена под руководством заместителя генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берика Хайруллина.

В 2017 году шахматист из Восточно-Казахстанской области Александр Кочергин разработал свою версию стоклеточных шахмат и усложнил игру введением новых фигур: принца и принцессы. Вместо привычных 64-клеточных шахмат восточноказахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на 100-клеточных, фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32.

В 2019 году Жансая Абдумалик возглавила список лучших шахматисток планеты до 20 лет сразу во всех видах шахмат. Казахстанская шахматистка лидирует по рейтингу ЭЛО в классике, рапиде и блице. До этого ни одному казахстанскому шахматисту не удавалось покорить мировой рейтинг одновременно в трех видах игры.

В 2025 году на 95 году жизни скончался абаевед и филолог Мекемтас Мырзахметов.

Мекемтас Мырзахметулы — известный деятель, литературовед, доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии РК и Международной премии «За заслуги в тюркском мире». Известный казахский ученый, чьи научные труды были посвящены абаеведению, филологии, мухтароведению, ясавиведению и поэзии Абая, всю жизнь собирал наследие великих личностей Казахстана.