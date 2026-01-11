11 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день «спасибо»
Этот день принято отмечать ежегодно, он пользуется популярностью во многих странах мира. Слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.
СОБЫТИЯ
В 2006 году песня «Менің Қазақстаным» впервые зазвучала в качестве Государственного гимна Республики Казахстан под сводами столичной резиденции «Акорда».
В 2011 году был снят документальный фильм «Өкілетті елші» режиссера Болата Шарипова, посвященный первому казахскому профессиональному дипломату Назиру Торекулову, который был первым послом СССР в исламском мире.
Цель фильма — показать современникам и оставить в памяти потомков имя видного государственного деятеля, личности всенародного масштаба, дипломата, заслуги которого не были в свое время оценены по достоинству.
В 2013 году гимнастки из столичного цирка Дария Абдухасова и Дана Рыспекова выиграли так называемый цирковой «Оскар» — гран-при фестиваля «Золотой клоун». В голландском городе Енхеде девушки соревновались с лучшими цирковыми артистами мира.
В 2013 году при участии молодых кинематографистов Казахстана создана аудиокнига «ABAI 45» — уникальная аудио-версия «Книги слов» («Слов назидания») Абая на русском языке.
В 2016 году в Вооруженных силах РК появилась новая служба — гидрометеорологическая.
Военнослужащие-гидрометеорологи контролируют укомплектование гидрометеорологических подразделений Вооруженных сил, собирают, обрабатывают, анализируют и передают в войска метеорологическую информацию, участвуют в расследовании авиационных происшествий, инцидентов и безопасности мореплавания и судоходства.
В 2017 году была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, которую возглавил руководитель администрации Президента Республики Казахстан. В ее состав вошли представители Парламента, Правительства, Верховного суда Республики Казахстан, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества.
В 2017 году в Казахстане изобрели вакцину от сезонного гриппа. Первая вакцина казахстанского производства изобретена под руководством заместителя генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берика Хайруллина.
В 2017 году шахматист из Восточно-Казахстанской области Александр Кочергин разработал свою версию стоклеточных шахмат и усложнил игру введением новых фигур: принца и принцессы. Вместо привычных 64-клеточных шахмат восточноказахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на 100-клеточных, фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32.
В 2019 году Жансая Абдумалик возглавила список лучших шахматисток планеты до 20 лет сразу во всех видах шахмат. Казахстанская шахматистка лидирует по рейтингу ЭЛО в классике, рапиде и блице. До этого ни одному казахстанскому шахматисту не удавалось покорить мировой рейтинг одновременно в трех видах игры.
В 2025 году на 95 году жизни скончался абаевед и филолог Мекемтас Мырзахметов.
Мекемтас Мырзахметулы — известный деятель, литературовед, доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии РК и Международной премии «За заслуги в тюркском мире». Известный казахский ученый, чьи научные труды были посвящены абаеведению, филологии, мухтароведению, ясавиведению и поэзии Абая, всю жизнь собирал наследие великих личностей Казахстана.