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11 тысяч жителей Туркестанской области вакцинированы от коронавируса

19 Марта 2021 17:56
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11 тысяч жителей Туркестанской области вакцинированы от коронавируса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области 11 тысяч человек добровольно привились вакциной от коронавируса. Из них 9113 медицинских работников, 1147 сферы образования и 399-сотрудников правоохранительных структур. Все они находятся под наблюдением врачей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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С 1 февраля в регион поставлено 12 тысяч доз вакцины «Спутник-V». На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществляет поэтапную поставку вакцин.

За последние сутки в Туркестанской области зарегистрировано 13 случаев заражения КВИ, 5 случаев вирусной пневмонии. В результате недельная динамика заболеваемости в области превысила норму и достигла 1,7. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4385 случаев КВИ, из них у 2816 болезнь протекала бессимптомно. В стационарах лечение получили 1694 человека. В инфекционной больнице из 610 мест - 512 свободных.

Вакцинировать планируется 45-50% жителей Туркестанской области. Кроме того, предусматривается расширение контингента с последующим включением дополнительных уязвимых групп населения.

Напомним, в Казахстане вакцинация против инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, проводится бесплатно, на добровольной основе и с информированного согласия прививаемого лица. Иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года. Вакцинация является единственной альтернативой введению жесткого локдауна, предотвращая дальнейшее распространение коронавируса.




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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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