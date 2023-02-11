Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

11 тысяч микрокредитов выдадут в 2023 году на развитие сельского хозяйства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Февраля 2023, 16:04
11 тысяч микрокредитов выдадут в 2023 году на развитие сельского хозяйства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 6 тысяч рабочих мест помогут создать инвестпроекты в сфере АПК. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализовываются инвестиционные проекты в сфере АПК. Утверждена Дорожная карта по реализации инвестиционных проектов АПК на 2022 – 2026 годы. Запланирован ввод 967 инвестиционных проектов на сумму 2,8 трлн тенге. В этом году планируется реализовать 291 проект на сумму 536 млрд тенге с созданием 6,6 тысяч рабочих мест. Ведется масштабирование пилотного проекта Жамбылской области по повышению доходов сельского населения путем формирования сельхозкооперации», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, проект предусматривает выдачу микрокредитов через поверенного (агента) со ставкой вознаграждения не более 2,5% с максимальным сроком до 7 лет.

«Для реализации масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения на 2023 год предусмотрены средства в размере 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов. На указанное мероприятие в дальнейшем планируется выделить до 1 трлн тенге с вовлечением в кооперативное предпринимательство большинства личных подсобных хозяйств с обеспечением их льготными условиями для получения сельхозтехники в лизинг, микрокредитов и доступа к рынкам сбыта в крупных городах, что в итоге позволит создать порядка 350 тыс. качественных рабочих мест в сельском хозяйстве», - добавил Премьер.


Правительство РК   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны