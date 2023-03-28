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11 тысяч километров автодорог отремонтируют в этому году в Казахстане

Серик Сабеков
28 Марта 2023, 13:39
11 тысяч километров автодорог отремонтируют в этому году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков сообщил, что в текущем году планируется охватить строительно-монтажными работами 11 тысяч км автодорог общего пользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, из них 7 тысяч км республиканской сети и 4 тысяч км местной сети.

По республиканской сети будут продолжены работы по строительству и реконструкции 3,6 тысяч км, из которых планируется завершить 856 км.

«Капитальным и средним ремонтом будет охвачено 3,4 тысяч км. На местной сети охват всеми видами ремонта составит 4 тысяч км, из которых будут завершены 3 тысяч км. По итогам года доля дорог в нормативном состоянии будет увеличена до 92% по республиканской сети и 87% по местной сети», - заверил Амангельды Беков с ходе брифинга с СЦК.

По данным ведомства, работы по реконструкции ведутся на 17 проектах, охватом 3,6 тысяч км со сроком реализации до 2024 года.

Ранее сообщалось, что общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 95 тысяч км.


Строительство   Дороги   МИИР РК  
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