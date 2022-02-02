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11 туркестанских врачей повысили квалификацию в США

2 Февраля 2022 22:11
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11 туркестанских врачей повысили квалификацию в США

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники при поддержке акима области прошли повышение квалификации в городе Харвест, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Врачи прошли обучение по программам BLS, ACLS, PALS на тему подготовки инструкторов скорой медицинской помощи, прошли обучение по сердечно-легочной реанимации и ускоренному лечению сердечно-сосудистых заболеваний, по спасению пациентов в неонатальный период.

11 медицинских работников из городов Туркестан, Кентау и районов Ордабасы, Жетысай смогли повысить свое профессиональное мастерство в Соединенных Штатах Америки. Сегодня они решили передать полученные знания и опыт своим коллегам.

– Сейчас очень много случаев, когда до приезда скорой помощи у людей внезапно останавливается ритм сердца. Если бы больше людей обладали знаниями по сердечно-легочной реанимации, то мы смогли бы спасти больше пациентов. В планах - обучение всех медицинских работников и работников других отраслей через специально приобретенные манекены «Prestan»,- говорит заведующий отделением реанимации центральной городской больницы Кентау Ержан Жумашев.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение  
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