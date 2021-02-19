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11 школ и 56 детсадов построят за пять лет в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
19 Февраля 2021, 10:08
11 школ и 56 детсадов построят за пять лет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В предстоящие пять лет в Атырауской области будут построены 11 школ и 56 детских садов. Об этом было заявлено в ходе заседания депутатской фракции партии «Nur Otan» в Атырауском областном маслихате под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предстоящую пятилетку в области планируется построить 11 школ на 6 480 мест, 56 детских садов на 12 850 мест и 6 общежитий на 610 мест. Также планируется довести уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 38% путем строительства 22 спортивных комплексов. Повысятся качество и доступность медицинских услуг за счет строительства 10 медицинских объектов», - сообщает региональная служба коммуникаций.


Атырауская область   Образование   Нур Отан   Акимат   Строительство  
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