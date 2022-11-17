11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области

17 Ноября 2022, 13:42

17 Ноября 2022, 13:42

11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов ознакомился с работой школ Абайской области и провел отчетную встречу с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Речь шла и о дефиците ученических мест в средних школах. Вопрос решается.

«В стране действует более 7700 школ. Помимо качества образования, мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры. По поручению президента сейчас ведется работа по-новому национальному проекту»Комфортная школа«.

Напомним, аким Абайской области Нурлан Уранхаев говорил ранее о планах строительства в области 11 школ до конца 2025 года.

Министр просвещения рассказал про институт ротации директоров и системе сертификации учителей. Немалое внимание министерство уделяет поддержке детей с особенностями в развитии. Асхат Аймагамбетов отметил необходимость увеличить количество кабинетов коррекции и реабилитационных центров. Эти задачи включены в комплексный план. Реализуется несколько больших проектов, среди которых проект «Оқуға құштар мектеп».