11 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

82 года назад (1943) родилась КУНАНБАЕВА Салима Сагиевна — ректор Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

Фото: ablaikhan.kz

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, аспирантуру.

Трудовая деятельность: преподаватель средней школы, преподаватель КазПТИ (КазНТУ имени Каныша Сатпаева), АГМИ (Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова); преподаватель, старший преподаватель, заведующая кафедрой, доцент, проректор АПИИЯ (КазУМОиМЯ имени Абылай хана) (1972-1992); первый проректор — проректор по учебной работе Казахского государственного университета мировых языков (1992-1998); ректор (1998-1999); первый проректор — проректор по учебной работе (с 1999 года).

Автор около 50 научных трудов, в том числе трех монографий.

51 год назад (1974) родился ЖАХАНОВ Бахыт Дуйсенович — заместитель акима Кызылординской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Кызылорде. Окончил Кызылординский политехнический институт, экономист-менеджер (1996).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист, начальник отдела управления сельского хозяйства Кызылординской области (1996-2002); начальник отдела управления образования Кызылординской области (2002); начальник отдела управления экономики Кызылординской области (2002-2004); главный инспектор аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); заместитель директора департамента природопользования и природных ресурсов Кызылординской области (2005-2008); начальник управления сельского хозяйства Кызылординской области (2008-2011); начальник управления природопользования и природных ресурсов Кызылординской области (2011); заместитель акима Кызылординской области (2011-2013); аким Казалинского района Кызылординской области (2013-2015); руководитель Кызылординского областного управления сельского хозяйства (2015-2019); заместитель акима Кызылординской области (2019-2022); государственный инспектор отдела государственного контроля и территориальной организации Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

40 лет назад (1985) родился ТАЙЖАНОВ Азамат Айтбаевич — первый заместитель акима Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Астана. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр международного права, магистр международного права (2007, 2009); Токайский университет (стипендиат программы «Болашақ», Япония), магистр экономики (2010); Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, доктор PhD по экономике (2015).

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Ыкылас К» (10.2005-12.2006); и. о. ведущего специалиста департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, временно, до получения результатов обязательной специальной проверки (11.2007-01.2008); эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (01.2008-05.2008); эксперт департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (09.2008-06.2010); начальник управления многостороннего сотрудничества и инвестиционной политики департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (06.2010-02.2011); консультант Канцелярии Президента Республики Казахстан (02.2011-04.2013); заместитель акима г. Степногорск (2013); аким Егиндыкольского района (07.2013-04.2016); аким Аршалынского района Акмолинской области (04.2016-11.2018); управляющий директор, заместитель Председателя правления — член правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (2019-2021); советник заместителя Премьер-министра — министра финансов Республики Казахстан (2021-2023); заместитель акима Акмолинской области (05.2023-02.2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

37 лет назад (1988) родился АМАНТАЙ Жаркынбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Фото: obozrenie.kz

Родился в Баян-Улэгэй (Монголия). Окончил Павлодарский государственный педагогический институт, специальность «Филолог» (2010).

Трудовая деятельность: преподаватель СШ им. Абая, г.Павлодар (2010-2011); корреспондент областной газеты «Сарыарка самалы», г.Павлодар (2011-2013); собственный корреспондент газеты «Қазақстан Zaman», г.Павлодар (2013-2015); ответственный секретарь областной газеты «Регион Kz», г.Павлодар (2015-2019); заместитель начальника Павлодарского областного музыкально-драматического театра им.Ж.Аймауытова (2019-2020); директор Павлодарского областного филиала «Союз писателей Казахстана» (2020-2021); и.о. руководителя КГКП «Областной центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности «ШАҢЫРАҚ», г.Павлодар (2021-2022); и.о. руководителя Научно-практического центра «Машхуроведение», г.Павлодар (2022-2023).

На занимаемой должности с марта 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2022)