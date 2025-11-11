11 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День энергосбережения в Казахстане

В Казахстане эта важная дата отмечается в соответствии с Постановлением Правительства РК от 28 марта 2019 года «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». Согласно статье 4 закона «О праздниках в Республике Казахстан», перечень праздничных дат был дополнен новым пунктом: День энергосбережения — 11 ноября.

Главная задача Дня энергосбережения в Казахстане — привлечь внимание властей и общественности к важности рационального использования энергетических ресурсов и развития возобновляемых источников энергии.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда известная интернет-площадка из КНР осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой.

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане совещании координаторов SPARE (School Project for Application for Resourses and Energy) — международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии». Основная цель праздника — привлечение внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

СОБЫТИЯ

В 2006 году в Баянаульском районе Павлодарской области состоялось открытие мавзолея Машхур Жусипу Копееву (1858-1931) — казахскому поэту, мыслителю, историку, этнографу, востоковеду и собирателю устного народного творчества казахского народа.

Комплекс построен из желто-золотистого кирпича, к мавзолею ведут 73 ступени — столько лет прожил Машхур Жусип. Внутри сооружения — две комнаты в каноническом мусульманском стиле — зиратхана и гурхана. Первая предназначена для молитв и бесед паломников, в гурхане установлено надгробье — сандыктас. Оно изготовлено из кордайского гранита в древнетюркском стиле, в трех уровнях, соответствующих этапам человеческой жизни. На двух 14-метровых куполах мавзолея выведено 99 имен Аллаха. Авторы — известные казахстанские архитекторы Бек Ибраев и Садвокас Агитаев.

В 2010 году по заявке организационного комитета VII зимних Азиатских игр Национальный банк выпустил уникальные монеты трех видов: 225 штук килограммовых серебряных монет номиналом 5000 тенге, 8 тысяч штук золотых монет «999» пробы номиналом 100 тенге и 13 тысяч серебряных монет номиналом 500 тенге.

В 2014 году четырехсерийный художественный фильм о герое казахского народа Касыме Кайсенове совместного производства Казахстана, России и Украины получил награду международного уровня. Актер казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, сыгравший главную роль в фильме, Куандык Кыстыкбаев удостоен одной из наград России — «Почетный орден Кузбасса».

В 2015 году в Казахстане завершили работу над научно-познавательным документальным 10-серийным фильмом «Казахскому ханству — 550 лет» на казахском, русском и английском языках.

Хронометраж каждой серии составляет 26 минут. Режиссер ленты — глава киностудии «Казахфильм» Бахыт Кайырбеков. Серии охватывают исторические периоды развития государственности, историю артефактов.

В 2015 году в Астане открылось первое заседание Астанинского клуба, посвященное обсуждению ключевых вопросов развития евразийского региона. Первое заседание клуба собрало более 50 ведущих мировых экспертов в области экономики, политики, международных отношений из различных стран мира, включая США, Россию, Европейский союз, Турцию, Иран и другие.

В 2018 году в греческих Салониках в рамках туристической выставки «Филоксения» был открыт страновой стенд «Путешествуй в Казахстан». Экспозиция, рассказывающая про Казахстан, была представлена впервые на крупнейшей в Средиземноморском регионе выставке такого рода. Посетители, помимо получения практической информации о Республике Казахстан, имели возможность познакомиться с культурой и традициями нашей страны.

В 2019 году в рамках международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» в Эпиграфическом музее города Афины (Греция) была открыта выставка «Великая степь: история и культура». Цель выставки — ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана.

В 2021 году 81-летний веломарафонец Кенесбек Сейдимбек подарил свой велосипед, который сопровождал его в путешествиях 65 лет, музею спорта в Туркестанской области. Веломарафонец ранее проехал Узбекистан, Афганистан, Россию, Саудовскую Аравию и побывал в Мекке и Медине.

В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств в городе Самарканде (Республика Узбекистан). Президент в своей речи отметил растущую роль Организации тюркских государств. По его словам, Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому наша страна придает особое значение развитию всестороннего взаимодействия в рамках ОТГ. Глава государства высказал ряд инициатив, направленных дальнейшее укрепление взаимодействия тюркских стран.

В 2023 году в Костанае стартовало строительство завода полного цикла по производству автомобилей KIA. В официальной церемонии запуска работ приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Начало строительства столь крупного промышленного объекта стало результатом договоренностей Главы государства Касым-Жомарта Токаева с руководством южнокорейской компании.

В 2023 году спортивном комплексе имени Балуана Шолака прошел I Открытый чемпионат Азии по карате. В общем зачете сборная Казахстана заняла 1-е место, накопив 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей. Хозяева татами в командном зачете опередили сборную Ирана (3 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы»). Призовую тройку замкнули представители Объединенных Арабских Эмиратов с двумя медалями высшей пробы.

В 2023 году поединок Султана Заурбека против аргентинца Серхио Мартином Сосой на вечере бокса в Брайтоне (Англия) закончился победой боксера из Казахстана. Казахстанский боксер Султан Заурбек победил соперника из Аргентины техническим нокаутом в шестом раунде.

В 2024 году в Алматы состоялось торжественное чествование призеров Олимпийских игр 2024 года. Спортсменам были вручены «народные премии» в размере от 3,5 до 8 миллионов тенге. Также были отмечены молодые таланты, выбранные самими героями Парижа в качестве преемников, им было выделено денежное поощрение от 1,5 до 4 миллионов тенге.

В 2024 году на озере Щучье начался воспроизводственный лов сиговых пород — пеляди и репуса. Икра будет инкубироваться на Зерендинском рыбохозяйстве, а молодь выпустят в озера Бурабая для зарыбления. Кроме того, приостановлена выдача разрешений на спортивное рыболовство в целях безопасности.