Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

11 новых заводов на 16,8 млрд тенге планируется открыть в Астане в 2023 году

Автор:  
Анеля Касымова
21 Апреля 2023, 19:35
11 новых заводов на 16,8 млрд тенге планируется открыть в Астане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Астане ожидается ввод в эксплуатацию 11 проектов на сумму 16,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году ожидается создание производства закрытых высоковольтных вакуумных автоматических выключателей, ввод завода по производству фиброцементных плит газобетонных блоков, организация производства железобетонных изделий. По всем трем проектам конструкции уже возведены, ожидаем ввод в эксплуатацию», - сообщил заместитель председателя правления городского центра развития Astana Invest Арсен Мендыгазиев на заседании в столичном маслихате.

По его словам, еще 8 проектов – это производство изделий из плит с древесным составом ЛДСП, лифтостроительный завод, завод по производству облицовочного кирпича и плит перекрытия, производство инновационных энергосберегающих материалов, производство строительных материалов, расширение производства кабельной светодиодной продукции, а также минизавод по выпуску радиостанций и изготовление балконных пар.

«По многим проектам конструкции возведены. Мы ожидаем ввод в эксплуатацию в первом и втором полугодии этого года», - добавил спикер.


Астана   Промышленность   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский
Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский
В Земельный кодекс РК внесены изменения
В Земельный кодекс РК внесены изменения
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest