11 нелегальных мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

У берегов Мальты в Средиземном море перевернулось судно, перевозившее нелегальных мигрантов. В результате происшествия погибли 11 человек, а оказавшихся в воде людей спасли турецкие рыбаки, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Новая трагедия с мигрантами произошла в центральной части Средиземного моря — на одном из ключевых маршрутов нелегальной миграции между Ливией, Тунисом, Мальтой и Италией.

По данным итальянских СМИ со ссылкой на источники в Береговой охране Италии, судно, на борту которого находились более 60 нелегальных мигрантов, опрокинулось накануне примерно в 45–50 морских милях к юго-востоку от Мальты.

На помощь упавшим в море людям пришло находившееся в этом районе рыболовецкое судно.

Министр внутренних дел и безопасности Мальты Гленн Бедингфилд утром сообщил в соцсети американской компании X, что примерно в 50 морских милях к востоку от Мальты были спасены 53 нелегальных мигранта, а также обнаружены тела 11 погибших.

— Чтобы подобные трагедии не повторялись, необходимы более решительные меры на европейском уровне против торговцев людьми, а также скоординированный подход к вопросам миграции во всем Средиземноморском регионе, — отметил Бедингфилд.

Отмечается, что критически важную помощь оказали турецкие рыбаки, находившиеся в районе происшествия. Именно они предотвратили увеличение числа жертв трагедии и спасли не менее 48 человек.

Ранее сообщалось, что в апреле лодки с мигрантами потерпели крушение у берегов Италии и Турции.