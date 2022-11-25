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11 населенных пунктов газифицируют в Актюбинской области до конца года

25 Ноября 2022, 06:27
11 населенных пунктов газифицируют в Актюбинской области до конца года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области активно реализуются проекты по газификации населенных пунктов. До конца года планируется достичь показателей по газификации населения в 93,4 процента. Об этом сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуртай Сертаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сертаева, на начало года в регионе было газифицировано 142 населенных пункта, охват населения составил 92,8 процента.

«До конца года нами планируется газифицировать 11 населенных пунктов с численностью населения в 5500 человек. Общая сумма проектов составляет 8,5 млн тенге. В результате планируется достичь показателей газоснабжения в 93,4 % по населению. В 2023 году планируется обеспечить газом 12 населенных пунктов области с численностью населения в 9000 человек, в результате планируем достичь показателя по газификации в 94,4 %», - готметил Н. Сертаев.

В перспективе до 2025 года, по нго словам, планируется достичь охвата газификацией в 95-96 % от численности населения.

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