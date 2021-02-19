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    11:19, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    11 млрд тенге затратили на строительство и ремонт спортивных объектов в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов строят в Карагандинской области. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры на селе. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году более 11 млрд тенге было выделено на строительство и ремонт спортивных объектов. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы открыли в Каркаралинске и Темиртау. В этом году строим ещё шесть - не только в городах, но и в отдалённых сёлах», - сказал аким области.

    К примеру, жители Егиндыбулака Каркаралинского района неоднократно жаловались на отсутствие условий для занятий массовым спортом. Этот вопрос решился. В этом году в посёлке начнётся строительство ФОКа на 100 мест. Средства выделили по спецпроекту «Ауыл - ел бесігі».

    Ждут сдачи спортивного объекта и в посёлке Карсакпай Улытауского района. Строительство ФОКа профинансировали по Дорожной карте занятости. Работы начались в прошлом году и идут по графику. Открытие планируется в этом году.

    Женис Касымбек озвучил, где ещё в ближайшие два года распахнут двери новые спортивные объекты. Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в Шахтинске, Жезказгане, селе Жезды Улытауского района, посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района.

    В этом году планируется сдать два плавательных бассейна - в Нуре и Жанаарке.

    В Карагандинской области сегодня функционируют 3 155 спортивных объектов, из которых 1 230 расположены в сельской местности.


    Теги:
    Спорт 2020-Итоги года Инфраструктурные проекты Карагандинская область Строительство Благоустройство
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