11 млрд тенге затратили на строительство и ремонт спортивных объектов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов строят в Карагандинской области. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры на селе. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году более 11 млрд тенге было выделено на строительство и ремонт спортивных объектов. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы открыли в Каркаралинске и Темиртау. В этом году строим ещё шесть - не только в городах, но и в отдалённых сёлах», - сказал аким области.

К примеру, жители Егиндыбулака Каркаралинского района неоднократно жаловались на отсутствие условий для занятий массовым спортом. Этот вопрос решился. В этом году в посёлке начнётся строительство ФОКа на 100 мест. Средства выделили по спецпроекту «Ауыл - ел бесігі».

Ждут сдачи спортивного объекта и в посёлке Карсакпай Улытауского района. Строительство ФОКа профинансировали по Дорожной карте занятости. Работы начались в прошлом году и идут по графику. Открытие планируется в этом году.

Женис Касымбек озвучил, где ещё в ближайшие два года распахнут двери новые спортивные объекты. Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в Шахтинске, Жезказгане, селе Жезды Улытауского района, посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района.

В этом году планируется сдать два плавательных бассейна - в Нуре и Жанаарке.

В Карагандинской области сегодня функционируют 3 155 спортивных объектов, из которых 1 230 расположены в сельской местности.