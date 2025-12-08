11 медалей завоевали казахстанские конькобежцы на юниорском этапе Кубка мира

Команда Казахстана успешно выступила на крупном турнире, завоевав 11 медалей.

Трижды на первую ступень пьедестала поднялась Кристина Шумекова. Спортсменка стала первой на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров.

Алина Дауранова принесла стране «золото» на дистанции 500 метров (нео-сеньоры).

В категории нео-сеньоры на дистанции 1000 Дарья Важенина и Дмитрий Осипенко стали вторыми. Бронзовые награды завоевали Алина Дауранова и Андрей Семёнов.

Инесса Шумекова поднялась на вторую ступень пьедестала на 500-метровке, Дмитрий Осипенко показал второй результат на «полторашке».

Абылайхан Кайыргазы финишировал вторым в масс-старте.