11 лошадей попали под грузовой поезд 

За восемь месяцев в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 1417 фактов экстренного торможения поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

На железной дороге страны было допущено 1070 случаев наездов на скот, из них 355 голов лошадей, 191 голов крупного рогатого скота, 28 мелкого рогатого скота.

31 августа текущего года на перегоне «Быжы-Бахша» области Жетысу машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения домашних животных на железной дороге. Наезда избежать не удалось, сбиты восемь голов лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут.

В этот же день аналогичный факт выявлен на перегоне «Сарыозек-Уштобе», где грузовым поездом были сбиты три лошади.

В ходе проверки сотрудниками линейного отдела полиции на станции Уштобе хозяева домашних животных найдены и привлечены к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Ими оказались 44-х и 55-летние жители Жетысуской области.

— Прогон скота через пути разрешен только на переездах, путепроводах и в специально установленных местах. При этом, в темное время суток, при туманах, ливнях и метелях он запрещен даже там, — напомнил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Под поезд попадает не только скот, но и дикие животные. Как сообщалось в январе т.г тепловоз сбил 25 сайгаков в Жанаркинском районе области Улытау.