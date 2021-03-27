Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

11 инвестиционных проектов реализуют в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Марта 2021, 11:45
11 инвестиционных проектов реализуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области реализуют 11 инвестиционных проектов. Об этом проинформировал исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Каныш Мамбетов на совещании по вопросам привлечения инвестиций в регион, прошедшего под председательством главы области Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется ввод в строй 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 920,4 млрд тенге. Намечен ввод в строй таких объектов, как завод по производству гранулированной серы, производство органических удобрений из пищевых отходов, завод по выпуску бетона и железобетонных изделий, строительство газохимического комплекса, производство сухих строительных смесей, цех по выпуску геотекстиля, завод по изготовлению техники для нефтегазовой отрасли», - рассказал Каныш Мамбетов.

Глава региона по итогам совещания дал конкретные поручения активизировать работу по привлечению инвестиций, а также завершить реализуемые проекты в запланированные сроки.

photo


Инфраструктурные проекты   Атырауская область   Акимат   Промышленность   Строительство   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом