11 физкультурно-оздоровительных комплексов строят в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Масштабная работа проводится в сфере спорта Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации облуправления физической культуры и спорта, за годы Независимости в регионе появилось более двух тысяч спортивных объектов.
Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», десятки стадионов, спортивных комплексов, более тысячи спортплощадок, свыше 600-т спортивных залов, около пятисот футбольных полей и другие объекты.
Только в 2020 году введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортплощадки.
В регионе построено 43 физкультурно-оздоровительных комплекса. Ведется строительство еще 11 таких объектов, сообщили в акимате Жамбылской области.
На сегодня треть населения активно занимается массовым спортом.
«Самое главное – не количество спортивных комплексов, а их эффективное использование. Будем следить за заполняемостью и режимом работы спортивных объектов. Двери спорткомплексов должны быть открыты для всех, кто ведет здоровый образ жизни», - подчеркнул аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
Отметим, что физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки открываются во всех районах области при поддержке государства.
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