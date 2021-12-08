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11 физкультурно-оздоровительных комплексов строят в Жамбылской области

8 Декабря 2021 22:03
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11 физкультурно-оздоровительных комплексов строят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Масштабная работа проводится в сфере спорта Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации облуправления физической культуры и спорта, за годы Независимости в регионе появилось более двух тысяч спортивных объектов.

Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», десятки стадионов, спортивных комплексов, более тысячи спортплощадок, свыше 600-т спортивных залов, около пятисот футбольных полей и другие объекты.

Только в 2020 году введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортплощадки.

В регионе построено 43 физкультурно-оздоровительных комплекса. Ведется строительство еще 11 таких объектов, сообщили в акимате Жамбылской области.

На сегодня треть населения активно занимается массовым спортом.

«Самое главное – не количество спортивных комплексов, а их эффективное использование. Будем следить за заполняемостью и режимом работы спортивных объектов. Двери спорткомплексов должны быть открыты для всех, кто ведет здоровый образ жизни», - подчеркнул аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки открываются во всех районах области при поддержке государства.



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#Жамбылская область   #Спорт   #Строительство  
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Автор:

Галина Скрипник

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