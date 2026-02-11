11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
81 год назад (1945) родилась ЖАКАНОВА Сауык Масигуткызы — ветеран Казахского радио, диктор с 40-летним стажем, заслуженная артистка Республики Казахстан.
Родилась в Карагандинской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.
Трудовая деятельность: диктор Казахского радио (1966-2002); преподаватель сценической речи в Казахской национальной академии имени Т. К. Жургенова (1988-2000); преподаватель факультета журналистики, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2000 года).
Автор книг «Сөйлеу техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті». С. Жаканова — ученица основоположника дикторской школы страны Ануарбека Байжанбаева.
Награждена орденами «Знак Почета», «Құрмет». Голос Сауык Жакановой сохранился в золотом фонде Казахского радио.
47 лет назад (1979) родился МАХМЕТОВ Айдар Алимжанович — спортсмен и общественный деятель, советник президента Азиатского союза дзюдо.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по каратэ (2012), мастер спорта международного класса по каратэ (2003), мастер спорта международного класса по панкратиону (2003), мастер спорта международного класса по джиу-джитсу (2019). Почетный деятель спорта Республики Казахстан (2021).
Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (1996); Университет Касселя, магистратура, специальность «Магистр экономики» (Master of Arts in Economics) (2002); Кельнский университет, докторантура (2011). Доктор политических наук (Dr.rer.pol.).
Трудовая деятельность: менеджер, ведущий менеджер, главный менеджер, директор департамента коммерциализации АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», директор департамента маркетинга РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (2004-2006); инвестиционный менеджер АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2007); сотрудник Немецкого банка развития и инвестиций — DEG, Кельн, Германия (2008); старший советник по странам СНГ концерна HeidelbergCement Group г. Гейдельберг, Германия (2008-2010); коммерческий директор велокоманды «Астана», г. Ницца, Франция (2010-2011); директор департамента по внешним и внутренним коммуникациям АО „Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2012-2013); генеральный менеджер, член попечительского совета президентского профессионального спортивного клуба «Астана» (2013-2015); директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2015-2018); заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (2019).
Спортивные достижения: чемпион Азии среди профессионалов по панкратиону (1998); чемпион мира по карате-шидокан 2002 года в весовой категории до 65 кг (WKA: World Karate Association — The Shidokan), г. Винтертур, Швейцария; чемпион мира по ММА 2002 года в весовой категории до 65 кг (WKA, SHIDO), г. Мессинген, Германия; чемпион мира по ММА 2003 года в весовой категории до 65 кг (WKA, SHIDO), г. Мессинген, Германия; чемпион мира по джиу-джитсу 2018 года в весовой категории до 75 кг (ACB — Absolute Championship Berkut, Master 2), г. Москва, Россия; чемпион мира по джиу-джитсу 2021 года среди ветеранов в весовой категории до 85 кг (UAEJJF), Абу-Даби, ОАЭ; серебряный призер чемпионатов мира по джиу-джитсу 2016 (IBJJF — International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, No-Gi, Master 2, г. Сан-Франциско, США) и 2018 годов (UAEJJF, Master 2, Абу-Даби, ОАЭ); чемпион Европы по джиу-джитсу 2015 года в весовой категории до 79,5 кг (NAGA — North American Grappling Association, Master 30-39 лет), г. Амьен, Франция; Чемпион Европы по джиу-джитсу 2016 года в весовой категории до 79,5 кг (IBJJF — International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, No-Gi, Master 2), г. Рим, Италия.
На занимаемой должности — с сентября 2025 года.
46 лет назад (1980) родился АБДЫГУЛОВ Мурат Кенесович — председатель правления АО «СПК „Конаев“.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Юриспруденция» (2001), по специальности «Магистр юриспруденции» (2003); Российскую академию народного хозяйства и Государственной службы по специальности «Магистр государственного управления экономического развития» (2017).
Трудовая деятельность: главный специалист Жетысуского районного суда г. Алматы (2001-2002); помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан Комитета по законодательству и правовой реформе (2003-2004); помощник первого вице-министра юстиции (2004-2005); директор юридического департамента ТОО «КазПетройл» (2005-2006); главный специалист по договорам АО «Казахстанкаспий-шельф» (2006-2007); начальник юридического отдела ТОО «Интерстрой НС» (2007-2008); начальник отдела подготовки договоров департамента технических условий АО «Алматы Пауэр Консолидейтед» (2008-2009); начальник управления технических условий АО «Алатау Жарык Компаниясы» (2009-2010); заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, г. Алматы (2010-2012); коммерческий директор по закупкам, управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции» (2012-2014); руководитель аппарата, главный коммерческий директор компании АО «Самрук-Энерго» (2014-2016); управляющий директор по закупкам и административным вопросам АО «Самрук-Энерго» (2016); управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго» (2016-2017); генеральный директор ТОО «Богатырь Комир» (2017), генеральный директор ТОО «KBI Energy», советник акима Павлодарской области; директор филиала «KTZE Commerce» акционерного общества «KTZ Express» АО «Қазақстан Темір Жолы» (2022-2023).
На занимаемой должности — с августа 2023 года.
45 лет назад (1981) родился КУЛЕКЕЕВ Досбол Батырбекович — аким района Алихана Бокейхана города Караганды.
Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специальность «Международные экономические отношения» (бакалавр, магистр); Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, специальность «Инженер нефти и газа». Доктор экономики PhD (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева).
Трудовая деятельность: менеджер АО «Банк развития Казахстана» (2002); работа на различных должностях в АО «Интергаз Центральная Азия» (2007-2015); работа на руководящих должностях в АО «КазТрансГаз Аймақ», АО НУХ «Байтерек», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «Petro Retail» (2015-2022); заместитель генерального директора по корпоративным вопросам в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (2022-2023).
На занимаемой должности — с мая 2023 года.
Также в этот день родились:
103 года назад (1923-2022) родился ПОМЕРАНЦЕВ Юрий Борисович — советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель.
Родился в г. Киеве.
Был участником Демянской операции во время Великой Отечественной войны, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горький (ныне — Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.
Трудовая деятельность: артист хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая (1943 — 1945); актер театра для детей и юношества Казахстана (1945 -1953); актер Саратовского ТЮЗа (1953-1954); с 1954 года работал в Алма-Атинском Русском театре драмы. Активно сотрудничает с Казахским радио и телевидением. Является председателем Республиканской комиссии по культурно-шефской работе на селе. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре.
Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 году. Как режиссер он проявляет чувство стиля, художественной правды и умение раскрыть драматургический конфликт. Его постановки — «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.
Награжден орденом Дружбы (2018, Россия); медалью «Қазақстанның Еңбек Ері» (2018).
Является Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам», а также Почетным гражданином г. Алматы.