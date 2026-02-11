11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

81 год назад (1945) родилась ЖАКАНОВА Сауык Масигуткызы — ветеран Казахского радио, диктор с 40-летним стажем, заслуженная артистка Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Родилась в Карагандинской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

Трудовая деятельность: диктор Казахского радио (1966-2002); преподаватель сценической речи в Казахской национальной академии имени Т. К. Жургенова (1988-2000); преподаватель факультета журналистики, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2000 года).

Автор книг «Сөйлеу техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті». С. Жаканова — ученица основоположника дикторской школы страны Ануарбека Байжанбаева.

Награждена орденами «Знак Почета», «Құрмет». Голос Сауык Жакановой сохранился в золотом фонде Казахского радио.

47 лет назад (1979) родился МАХМЕТОВ Айдар Алимжанович — спортсмен и общественный деятель, советник президента Азиатского союза дзюдо.

Фото: Wikipedia

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по каратэ (2012), мастер спорта международного класса по каратэ (2003), мастер спорта международного класса по панкратиону (2003), мастер спорта международного класса по джиу-джитсу (2019). Почетный деятель спорта Республики Казахстан (2021).

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (1996); Университет Касселя, магистратура, специальность «Магистр экономики» (Master of Arts in Economics) (2002); Кельнский университет, докторантура (2011). Доктор политических наук (Dr.rer.pol.).

Трудовая деятельность: менеджер, ведущий менеджер, главный менеджер, директор департамента коммерциализации АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», директор департамента маркетинга РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (2004-2006); инвестиционный менеджер АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2007); сотрудник Немецкого банка развития и инвестиций — DEG, Кельн, Германия (2008); старший советник по странам СНГ концерна HeidelbergCement Group г. Гейдельберг, Германия (2008-2010); коммерческий директор велокоманды «Астана», г. Ницца, Франция (2010-2011); директор департамента по внешним и внутренним коммуникациям АО „Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2012-2013); генеральный менеджер, член попечительского совета президентского профессионального спортивного клуба «Астана» (2013-2015); директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2015-2018); заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (2019).

Спортивные достижения: чемпион Азии среди профессионалов по панкратиону (1998); чемпион мира по карате-шидокан 2002 года в весовой категории до 65 кг (WKA: World Karate Association — The Shidokan), г. Винтертур, Швейцария; чемпион мира по ММА 2002 года в весовой категории до 65 кг (WKA, SHIDO), г. Мессинген, Германия; чемпион мира по ММА 2003 года в весовой категории до 65 кг (WKA, SHIDO), г. Мессинген, Германия; чемпион мира по джиу-джитсу 2018 года в весовой категории до 75 кг (ACB — Absolute Championship Berkut, Master 2), г. Москва, Россия; чемпион мира по джиу-джитсу 2021 года среди ветеранов в весовой категории до 85 кг (UAEJJF), Абу-Даби, ОАЭ; серебряный призер чемпионатов мира по джиу-джитсу 2016 (IBJJF — International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, No-Gi, Master 2, г. Сан-Франциско, США) и 2018 годов (UAEJJF, Master 2, Абу-Даби, ОАЭ); чемпион Европы по джиу-джитсу 2015 года в весовой категории до 79,5 кг (NAGA — North American Grappling Association, Master 30-39 лет), г. Амьен, Франция; Чемпион Европы по джиу-джитсу 2016 года в весовой категории до 79,5 кг (IBJJF — International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, No-Gi, Master 2), г. Рим, Италия.

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

46 лет назад (1980) родился АБДЫГУЛОВ Мурат Кенесович — председатель правления АО «СПК „Конаев“.

Фото: spk-qonaev.kz

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Юриспруденция» (2001), по специальности «Магистр юриспруденции» (2003); Российскую академию народного хозяйства и Государственной службы по специальности «Магистр государственного управления экономического развития» (2017).

Трудовая деятельность: главный специалист Жетысуского районного суда г. Алматы (2001-2002); помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан Комитета по законодательству и правовой реформе (2003-2004); помощник первого вице-министра юстиции (2004-2005); директор юридического департамента ТОО «КазПетройл» (2005-2006); главный специалист по договорам АО «Казахстанкаспий-шельф» (2006-2007); начальник юридического отдела ТОО «Интерстрой НС» (2007-2008); начальник отдела подготовки договоров департамента технических условий АО «Алматы Пауэр Консолидейтед» (2008-2009); начальник управления технических условий АО «Алатау Жарык Компаниясы» (2009-2010); заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, г. Алматы (2010-2012); коммерческий директор по закупкам, управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции» (2012-2014); руководитель аппарата, главный коммерческий директор компании АО «Самрук-Энерго» (2014-2016); управляющий директор по закупкам и административным вопросам АО «Самрук-Энерго» (2016); управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго» (2016-2017); генеральный директор ТОО «Богатырь Комир» (2017), генеральный директор ТОО «KBI Energy», советник акима Павлодарской области; директор филиала «KTZE Commerce» акционерного общества «KTZ Express» АО «Қазақстан Темір Жолы» (2022-2023).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.

45 лет назад (1981) родился КУЛЕКЕЕВ Досбол Батырбекович — аким района Алихана Бокейхана города Караганды.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специальность «Международные экономические отношения» (бакалавр, магистр); Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, специальность «Инженер нефти и газа». Доктор экономики PhD (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева).

Трудовая деятельность: менеджер АО «Банк развития Казахстана» (2002); работа на различных должностях в АО «Интергаз Центральная Азия» (2007-2015); работа на руководящих должностях в АО «КазТрансГаз Аймақ», АО НУХ «Байтерек», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «Petro Retail» (2015-2022); заместитель генерального директора по корпоративным вопросам в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (2022-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

Также в этот день родились:

103 года назад (1923-2022) родился ПОМЕРАНЦЕВ Юрий Борисович — советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, общественный деятель.

Фото: Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова / Виктор Харченко

Родился в г. Киеве.

Был участником Демянской операции во время Великой Отечественной войны, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горький (ныне — Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.

Трудовая деятельность: артист хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая (1943 — 1945); актер театра для детей и юношества Казахстана (1945 -1953); актер Саратовского ТЮЗа (1953-1954); с 1954 года работал в Алма-Атинском Русском театре драмы. Активно сотрудничает с Казахским радио и телевидением. Является председателем Республиканской комиссии по культурно-шефской работе на селе. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре.

Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 году. Как режиссер он проявляет чувство стиля, художественной правды и умение раскрыть драматургический конфликт. Его постановки — «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.

Награжден орденом Дружбы (2018, Россия); медалью «Қазақстанның Еңбек Ері» (2018).

Является Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам», а также Почетным гражданином г. Алматы.