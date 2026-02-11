11 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день женщин и девочек в науке

Отмечается ежегодно, начиная с 2016 года, по решению Организации Объединенных Наций. Его основная задача — обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек в сфере науки и образования. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.

22 декабря 2015 года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня выбрано 11 февраля.

Всемирный день больного

Международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете, отмечается с 1993 года. Учрежден по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II 13 мая 1992 года.

В своем послании христианам-католикам он недвусмысленно охарактеризовал цель этого Всемирного дня: «…дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялось подписание Совместного заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Испания.

Королевство Испания — трансконтинентальное суверенное государство в Южной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова). Площадь — 505 990 км². Столица — Мадрид. Официальный язык — испанский. Валюта — евро. Глава государства — король.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

Федеративная Республика Германия — государство в Центральной Европе. Площадь территории — 357 408,74 кв. км. Столица — Берлин. Государственный язык — немецкий. Денежная единица — евро. Глава государства — федеральный президент, избираемый на 5 лет (с правом одного переизбрания) особой коллегией — Федеральным собранием, которое состоит из депутатов бундестага и такого же числа членов, избираемых ландтагами (парламентами федеральных земель).

В 1997 году Алматинское высшее военное училище имени Маршала Советского Союза И. С. Конева было преобразовано в Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан, из состава которой в 2002 году было выделено Алматинское высшее военное училище Вооруженных сил Республики Казахстан. 31 октября 2003 года Алматинское высшее военное училище ВС РК было переименовано в Военный институт Сухопутных войск, главная задача которого состоит в подготовке высококвалифицированных офицеров сухопутных войск.

В 2005 году на историческом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби состоялось официальное открытие именной аудитории в память о видном ученом и общественном деятеле Манаше Козыбаеве (1931-2002).

Манаша Козыбаева по праву называют первым идеологом независимого Казахстана. Это ученый мирового масштаба, который практически на основе исследования многовековых архивных документов представил историю казахского народа, искаженную во времена Советского Союза. Одним из первых он заговорил о необходимости реабилитации жертв политических репрессий, а затем и возглавил специальную парламентскую комиссию, занимающуюся этими вопросами.

В 2009 году было создано ТОО «СК-Фармация». Система Единого дистрибьютора создана с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли Республики Казахстан, развития фармацевтической промышленности путем консолидации государственных закупок лекарственных средств. Компания выступает организатором закупа медицинской техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета, а также для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга.

В 2011 году в сфере казахстанских средств массовой информации был создан Координационный совет, который занимается совершенствованием общественных отношений и законодательства СМИ, разрабатывает экспертно-рекомендательные предложения и заключения для СМИ, изучает состояние национального информпространства.

В 2015 году в Алматы состоялась торжественная церемония открытия первого в мире офиса Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи, который играет лидирующую роль в области развития первичного звена здравоохранения как на глобальном уровне, так и для всего европейского региона ВОЗ, куда входят 53 страны мира.

Открытие данного офиса позволяет поддерживать передовые технологии, внедряемые в странах европейского региона, сформировать интеллектуальный потенциал здравоохранения страны и адаптировать лучшие мировые практики по ПМСП в Казахстане.

В 2016 году в Казахстане в целях совершенствования национальной системы защиты прав ребенка, подтверждая приверженность государства-участника к выполнению Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, поддерживая усилия мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, был создан институт Уполномоченного по правам ребенка.

Основные цели института — обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их нарушенных прав и свобод, во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

В 2016 году вышел в свет первый номер «Центрально-Азиатского искусствоведческого журнала», содержащий публикации на трех языках: казахском, русском и английском. Регион распространения издания — Казахстан, СНГ и страны дальнего зарубежья.

Необходимость открытия такого издания была обусловлена тем, что на территории Центральной Азии, да и всего СНГ, нет научных изданий, публикующих материалы по искусствоведению. Основная цель — выведение казахстанских ученых сферы искусствоведения на европейский уровень, увеличение количества ссылок на их работы и повышение их рейтинга.

В 2016 году Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова стал членом Европейской ассоциации университетов (EUA). Это новый значимый шаг интегрирования в международное образовательное пространство. «Окно в Европу» дает университету дополнительные возможности для участия в международных конференциях, тренинговых семинарах, получении различных услуг.

В 2017 году в Казахстане учредили Национальную телевизионную премию «Тумар», участниками которой могут быть национальные и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие телевизионный контент.

Главные цели учреждения премии — продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента страны.

В 2021 году в Казахстане с целью повышения статуса чтения, читательской активности, привития высокой культуры чтения, развития читательской грамотности у детей и молодежи был объявлен Год поддержки детского и юношеского чтения.

В 2021 году в Дир-Вэлли (США) прошел международный турнир по фристайлу-могул FIS Open. Золотую медаль соревнований завоевала Юлия Галышева, которая показала лучший результат в женских соревнованиях.

В 2022 году за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык» наградил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В 2023 году в Астане начался X Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В столицу прибыли 360 атлетов из 31 страны. Казахстан представляли 69 спортсменов в 24 дисциплинах. В первый же соревновательный день казахстанские спортсмены завоевали две награды. В беге на 3000 метров не было равных Каролин Чепкоеч Кипкируи, а на дистанции 60 метров серебряной медали удостоилась Ольга Сафронова.

В 2025 году Казахстан завоевал несколько медалей Азиады-2025. Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов стали чемпионами IX зимних Азиатских игр, выиграв соревнования по фристайл-акробатике в синхронных прыжках. Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на IX зимних Азиатских играх. Следом финишировал Вадим Куралес, который только в этом сезоне начал выступать в составе основной сборной, и принес серебряную медаль.