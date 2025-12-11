11 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

85 лет назад (1940) родился ГАЛИМОВ Фарит Хабибрахманович — казахский государственный и общественный деятель. Заслуженный деятель Казахстана. Почетный гражданин города Астаны.

Фото: акимат г.Астана

Родился в г. Петропавловск. Закончил Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова (1968), Инженер-строитель, Институт управления народным хозяйством при Академии народного хозяйства СССР (1982). Трудовая деятельность: слесарь-сборщик железобетонного завода треста «Стройматериалы» (1959-1960); маляр, мастер, прораб, начальник Производственно-технического отдела, главный инженер, начальник Строительно-монтажного управления треста «Петропавловскстрой» (1960-1975); главный инженер, управляющий трестом, начальник ПСО «Кокчетавстрой» (1975-1990); председатель Государственного строительного комитета Казахской ССР (1990); президент государственно-акционерного концерна «Казахстанстрой» (01.1991-09.1993); первый заместитель, заместитель министра строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан (09.1993-11.1996); председатель Государственной комиссии по передислокации высших и центральных органов в город Акмолу — министр Республики Казахстан (11.1996-01.1998); первый заместитель акима города Акмолы (Астаны) (01.1998-10.2002); член Комитета по экономической и региональной политике Сената Парламента Республики Казахстан (10.2002-12.2008); советник президента АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (01.2009), депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2008).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Знак Почета» (1986), «Барыс» ІІ степени (2016); юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).

60 лет назад (1965) родился ЗАКЕНОВ Сембигали Турешович — председатель Актауского городского маслихата.

Фото: маслихат г. Актау

Родился в поселке Саркамыс Бейнеуского района Мангистауской области. Окончил аспирантуру Института механики и прикладной математики Национальной академии наук Республики Казахстан, кандидат физико-математических наук по специальности «механика жидкости, газа и плазмы» (1996); доцент по специальности «Механика» (1998); защитил докторскую диссертацию по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (2009); профессор (2010).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (РиЭНГМ), Профессор университета КазПТИ, г. Актау (1991-1992); старший преподаватель, доцент университета им. Ш. Есенова (1996-1999); ученый секретарь, помощник ректора университета им. Ш. Есенова (1999-2000); заведующий кафедрой разработки нефтяных месторождений университета им. Ш. Есенова (2000-2001); проректор по коммерческим вопросам и социальной защите университета им. Ш. Есенова (2001); декан факультета разработки нефтяных и газовых месторождений, профессор университета им. Ш. Есенова (2001-2007); заместитель председателя областного филиала НДП «Нур Отан» (05.2007-2008); директор института Морских технологий Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (2008-2013); проректор по научной работе и сотрудничеству Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (2013-2017); советник генерального директора ТОО «КазНИПИмунайгаз» (2017-2018); профессор кафедры «Нефтегазовое дело и геология» Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (2018).

На занимаемой должности с мая 2018 года.

49 лет назад (1976) родился АРУБАЕВ Сакен Каланович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жамбылской области.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в селе Малые Камкалы Мойынкумского района Жамбылской области. Окончил Таразский государственный Университет им. М. Х. Дулати по специальности инженер-землеустроитель (1998); Таразский государственный Университет им. М. Х. Дулати, по специальности бакалавр экономики (2006).

Трудовая деятельность: инженер-землеустроитель Жамбылского областного научно-производственного землеустроительного центра (07.09.13.1998.1999); главный специалист Жамбылской областной земельной инспекции (1999-2003); главный специалист отдела агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды аппарата акима Жамбылской области (2003-2004); помощник акима Жамбылской области (2004-2007); заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области (2007-2008); начальник управления земельных отношений акимата Жамбылской области (2008-2009); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (2009-2011); Аким Мойынкумского района Жамбылской области (2011-2013); заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области (2013-2019); аким Жамбылского района Жамбылской области (2019-2022); аким Шуского района Жамбылской области (2022-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

47 лет назад (1978) родился ОКАУЛЫ Нурлан — государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: qamshy.kz

Родился в г. Баян-Олгий (Монголия). Окончил факультет журналистики в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: ведущий «Хабар радиосы» (1997-1998); журналист новостной службы телеканала КТК (2000-2001); редактор-комментатор на национальном телеканале «Казахстан» (2001-2002); редактор, продюсер телеканала «Астана» (2002-2004); корреспондент агентства «Хабар» (2004-2012); заведующий сектором секретариата Ассамблеи народа Казахстана при Администрации Президента РК (2012-2013); заместитель заведующего секретариатом АНК (2013-2015); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента (2015-2018); заместитель председателя правления республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (2018-2019); заместитель заведующего отделом по контролю рассмотрения обращений Администрации Президента (2019-2020).

На занимаемой должности — с ноября 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «550-летие Казахского ханства», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

Также в этот день родились:

161 год назад (1864-1919) родился БАЙМЫРЗАУЛЫ Нурмагамбет (Балуан Шолак)— акын, певец и композитор, прославленный борец.

Фото: tarih-begalinka.kz

Происходит из подрода Самбет рода шымыр племени Дулат Старшего жуза. Вырос в окрестностях поселка Караоткель современной Акмолинской области, с детства приобщился к искусству, пел, играл на домбре.

В молодом возрасте его прозвали Балуан Шолаком — беспалым борцом, так как он отличался большой силой и не имел пальцев правой руки, отморозил их в детстве. Балуан Шолак разъезжал по аулам, собирал вокруг себя одаренную молодежь, даже организовал ансамбль. Впервые степняки могли слышать знакомые песни в хоровом исполнении, удивлялись слаженной игре нескольких домбр. В 26 лет у Шолака уже была настоящая труппа, куда входили домбристы, певцы, сказители, наездники и борцы. Сам Шолак был отличным исполнителем и пропагандистом песен Биржана Кожагулова, Ахана серы, которых он считал своими наставниками, продолжая их песенные традиции, сочинял песни сам. Объездил Кокшетау, Караоткель, Баянаул, Прииртышье, кочевья вдоль реки Сарысу, распространял лучшие музыкальные произведения Сарыарки в Семиречье, знакомил слушателей со своими песнями. Был известен как силач и борец, в 35 лет на ярмарках он удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами и отлично боролся — уже в 14 лет он побеждал 20-летних юношей.

Он боролся с несправедливостью, и каждый его благородный поступок вызывал восхищение в народе. До конца жизни Балуан Шолак никого не боялся и всегда помогал слабым и обездоленным. Его песни и сегодня часто звучат в концертах, на радио. О Балуане Шолаке, певце, композиторе, прославленном борце, Сабит Муканов написал повесть, его именем назван Дворец спорта, построенный в 1967 году в Алматы.