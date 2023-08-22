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    22:57, 21 Август 2023 | GMT +6

    11 человек утонули в Туркестанской области: стали известны подробности

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат Туркестанской области озвучил подробности трагедии на реке. Все погибшие являлись родственниками: 4 семьи в составе 20 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Ранее сообщалось, что в Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек.

    Силами ДЧС извлечено из воды 6 тел (личности и возраст устанавливается), поиски пяти людей продолжаются.


    Теги:
    МЧС Происшествия Туркестанская область Происшествия, ЧС
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