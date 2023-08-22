11 человек утонули в Туркестанской области: стали известны подробности

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат Туркестанской области озвучил подробности трагедии на реке. Все погибшие являлись родственниками: 4 семьи в составе 20 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ранее сообщалось, что в Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек.

Силами ДЧС извлечено из воды 6 тел (личности и возраст устанавливается), поиски пяти людей продолжаются.