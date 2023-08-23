15:56, 23 Август 2023 | GMT +6
11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело последнего ребенка
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области обнаружено тело девочки, утовнувшей в Сырдарье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.
«Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних», - сообщили в МЧС.
МЧС призывает ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности детей. Не купайтесь в непредназначенных для этого местах.
Напомним, в Отырарском районе на Сырдарье, вблизи дорожного моста при купании в неустановленном месте утонули 11 человек.
Акимат прокомментировал ранее подробности данной трагедии.
Сегодня в 10:40 спасатели извлекли из воды тело несовершеннолетнего.