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    15:56, 23 Август 2023 | GMT +6

    11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело последнего ребенка

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    Photo: qr_tjm
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области обнаружено тело девочки, утовнувшей в Сырдарье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «Сегодня в 14:56 на реке Сырдарья найдено тело девочки, утонувшей 21 августа. Всего в этот день утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних», - сообщили в МЧС.

    МЧС призывает ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности детей. Не купайтесь в непредназначенных для этого местах.

    Напомним, в Отырарском районе на Сырдарье, вблизи дорожного моста при купании в неустановленном месте утонули 11 человек.

    Акимат прокомментировал ранее подробности данной трагедии.

    Сегодня в 10:40 спасатели извлекли из воды тело несовершеннолетнего.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область
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