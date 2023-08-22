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    22:20, 21 Август 2023 | GMT +6

    11 человек утонули в реке в Туркестанской области: поиски пятерых продолжаются

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Силами ДЧС извлечено из воды 6 тел (личности и возраст устанавливается), поиски пяти людей продолжаются. Информация оперативная, подлежит уточнению.

    В областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8-7253-357881.

    На месте задействованы 144 человек, 16 единиц техники, 6 плавательных средств и дрон: Департаментов по ЧС, полиции, местных исполнительных органов.

    МЧС призывает граждан строго соблюдать меры безопасности на воде. Не купайтесь в непредназначенных для этого местах сами и не разрешайте этого детям.


    Теги:
    Видео МЧС Происшествия Туркестанская область Происшествия, ЧС
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