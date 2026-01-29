11 человек спасли от гибели на водоемах Казахстана с начала зимы — МЧС РК

Как проинформировал главный специалист Департамента ликвидаций чрезвычайных ситуаций МЧС РК Дидар Кажкенов, всего с начала зимнего периода (1 ноября 2025 года) спасательными подразделениями МЧС спасены и эвакуированы 2 654 человек (из них 273-дети), из снежных заносов вызволено 312 единиц техники.

— Осуществлена рассылка 2 917 SMS-сообщений об ухудшении погодных условий, 908 раз закрывались автодороги республиканского, областного и местного значения. На базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС и во всех регионах страны функционируют оперативные штабы. Информирование населения об опасных и стихийных метеорологических явлениях, а также соблюдении мер предосторожности в зимний период осуществляется на различных площадках с использованием различных форматов информирования и информационно-разъяснительной работы. В регионах страны имеются 1 681 пунктов обогрева, а также 41 трассовых медико-спасательных пунктов используются как пункты обогрева, — сообщил он.

Также продолжается работа по оснащению жилых домов датчиками опасной концентрации газа и продуктов горения.

— Уже установлено более 41 тысячи датчиков. В предыдущие отопительные периоды (2019–2024 годы) своевременное срабатывание датчиков позволило спасти порядка 280 жизней. Отдельный акцент сделан на работе с социально уязвимыми слоями населения. Им оказывается всесторонняя помощь по приведению домов в пожаробезопасное состояние. Совместно с акиматами и волонтерами в более 2,5 тысячах домов восстановлено и приведено в исправное состояние печное отопление, очищено свыше 12 тысяч дымоходов, в 2,3 тысячах домах выполнены работы по ремонту и приведению в порядок систем электроснабжения, — сказал Дидар Кажкенов.

Кроме того, в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», направленной на укрепление пожарной безопасности в сельской местности, уже создано 154 новых добровольных пунктов пожаротушения, оснащенных необходимым оборудованием и средствами связи.

Ранее сообщалось, что 25 человек спасли в горах Алматы с начала зимы.