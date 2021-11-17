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    01:01, 17 Ноябрь 2021 | GMT +6

    11 человек пострадали, трое погибли в результате хлопка газовоздушной смеси в Шортанды

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    ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – 11 человек, среди которых 6 детей, пострадали от хлопка газовоздушной смеси в Шортандинском районе Акмолинской области. На месте пожара также обнаружены тела троих погибших. Работы продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16 ноября в 21:38 в одноэтажном трехквартирном жилом доме села Шортанды Шортандинского района Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением кровли квартиры и возгоранием на площади 350 квадратных метров.

    На месте пожара были обнаружены два обгоревших трупа – ребенка и женщины. Чуть позже было найдено еще одно тело.

    На место происшествия в срочном порядке выехал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

    «На данный момент насчитывается уже 11 пострадавших, в числе которых пять взрослых и шесть детей. Десять пострадавших госпитализированы. Вопрос очень серьезный. Уже отправлены по санитарной авиации хирурги, в том числе - детский. Количество погибших может увеличиться», - отметил главный врач региона.

    На месте продолжают работать бригады скорой медицинской помощи, пожарные и полиция.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Главная Происшествия Акмолинская область
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