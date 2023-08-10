11 человек погибли при пожаре в доме отдыха во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Разрушительный пожар, охвативший пансионат для людей с ограниченными возможностями на востоке Франции в среду, унес жизни 11 человек. Пожар распространялся с такой скоростью, что у людей на верхних этажах не было шансов спастись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.



Натали Килвассер, заместитель прокурора округа Кольмар, сообщила, что 11 человек, которые спали на верхнем этаже частного дома в городе Винтсенайм на востоке Франции, оказались в ловушке, пятерым удалось бежать.

12 человек, которые находились на первом этаже, смогли эвакуироваться.

Сообщается, что группа взрослых людей с «легкими умственными отклонениями» приехала в пансионат на отпуск.

По данному факту начато расследование. Полиции предстоит установить обстоятельства пожара и соответствие строения всем необходимым стандартам безопасности.

Власти сообщили, что один из выживших был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн прибыла на место происшествия во второй половине дня.

Подполковник Филипп Ховиллер, руководивший спасательными работами, сказал, что пожар, вероятно, начался на верхнем этаже дома.

Первый этаж был построен из камня, а верхняя часть была из дерева в традиционном для этого региона стиле, что может частично объяснить, почему огонь распространился так быстро.

В местной администрации региона Верхний Рейн сообщили, что пожар вспыхнул в 6:30 утра. Среди погибших предположительно 10 человек с ограниченными возможностями и человек, сопровождавший группу отдыхающих.

Сообщается, что многие из них приехали из города Нанси на востоке Франции.

Другой информации о пострадавших не поступало.

По словам зампрокурора, хозяйка сгоревшего дома, проживающая через дорогу, забила тревогу, когда увидела пожар и услышала крики. Она была в шоке, но смогла ответить на вопросы следователей, сообщают французские СМИ.

76 пожарных, четыре пожарных машины и четыре машины скорой помощи были задействованы в тушении пожара. Также были привлечены 40 полицейских. Пожар удалось взять под контроль в среду утром.