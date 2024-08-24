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    15:00, 24 Август 2024 | GMT +6

    11 человек погибли, 14 пропали без вести после проливных дождей в Китае

    ливни
    Фото: Синьхуа

    11 человек погибли, еще 14 пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Очередной ливень вызвал чрезвычайно серьезные разрушения в Хулудао, особенно в городских уездах Цзяньчан и Суйчжун. Сильно пострадали дороги, линии электропередач, сети связи, дома и посевы.

    В настоящее время в пострадавших районах постепенно восстанавливаются дороги и сети связи. Поиски пропавших продолжаются.

    Согласно предварительным статистическим данным, в Хулудао стихией были затронуты 188 757 человек, нанесенный ущерб оценивается в 10,3 млрд юаней /около 1,44 млрд долларов США/.

    Кроме того, в той или иной степени было нарушено движение по 9 национальным и провинциальным шоссе и 210 сельским дорогам, а также повреждено 187 мостов.

    Ранее сообщалось, что ливни и наводнения обрушились на Саудовскую Аравию.

    9 детей погибли в результате обрушения стены дома в Индии, где сильный дождь разрушил 50-летний дом в продолжающийся сезон муссонов.

    Материал предоставлен информациооным партнером Kazinform агентством Синьхуа.

    Теги:
    Дожди Китай Мировые новости Непогода
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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