11 человек погибли, 14 пропали без вести после проливных дождей в Китае

11 человек погибли, еще 14 пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Очередной ливень вызвал чрезвычайно серьезные разрушения в Хулудао, особенно в городских уездах Цзяньчан и Суйчжун. Сильно пострадали дороги, линии электропередач, сети связи, дома и посевы.

В настоящее время в пострадавших районах постепенно восстанавливаются дороги и сети связи. Поиски пропавших продолжаются.

Согласно предварительным статистическим данным, в Хулудао стихией были затронуты 188 757 человек, нанесенный ущерб оценивается в 10,3 млрд юаней /около 1,44 млрд долларов США/.

Кроме того, в той или иной степени было нарушено движение по 9 национальным и провинциальным шоссе и 210 сельским дорогам, а также повреждено 187 мостов.

Ранее сообщалось, что ливни и наводнения обрушились на Саудовскую Аравию.

9 детей погибли в результате обрушения стены дома в Индии, где сильный дождь разрушил 50-летний дом в продолжающийся сезон муссонов.

Материал предоставлен информациооным партнером Kazinform агентством Синьхуа.