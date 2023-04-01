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11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

Гульмира Байзакова
1 Апреля 2023, 00:37
11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

31 марта в Усть-Каменогорске по улице Астана произошел пожар в пятиэтажном доме. На третьем этаже огнем была охвачена квартира. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ВКО. В горящей квартире никого не было. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в подъезде была обнаружена пожилая женщина, ей помог выйти помощник начальника специализированного отряда ДЧС Нуртас Нурсеитов. Одновременно из квартир дома эвакуированы 10 человек, которых пожарные разместили в теплом автомобиле «Вахта».

В квартире горела мебель, личные вещи, а также огонь охватил балкон и частично обшивку балкона соседей. Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован на общей площади 33 кв.м.

Всего в ликвидации были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС.

По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при курении.


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
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