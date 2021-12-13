+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

11 человек эвакуировали при пожаре в Риддере

13 Декабря 2021 11:42
Поделиться:
11 человек эвакуировали при пожаре в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - При пожаре пожарные спасли мужчину в городе Риддере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Новости по теме
Спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау
Вагон загорелся в Мангистау Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане Получат ли дополнительные льготы казахстанские спасатели

В городе Риддере произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарные прибыли на место происшествия и провели разведку. В задымленной квартире был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с признаками отравления продуктами горения.

Эвакуировав пострадавшего, Аблай Адасханов и Асхат Смагулов сотрудники пожарной части СПЧ-1 проводили реанимационные действия путем непрямого массажа сердца до прибытия скорой помощи. Затем мужчину, 1958 года рождения, госпитализировали в больницу.

Тем временем спасатели эвакуировали 11 жителей, 1 из них ребенок и ликвидировали пожар на общей площади 25 кв.м. Всего в тушении было задействовано 9 человек личного состава и 3 единицы техники.



По причине пожара отрабатывается версия несоблюдение требований пожарной безопасности при курении.

ДЧС ВКО рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не допускать небрежности с огнем. В квартире иметь огнетушитель. Не оставлять, уходя из квартиры включенными электроприборы. Не допускать включения их в одну сеть. Не курить в квартире.

При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар   #Спасение  
Поделиться:
Новости по теме
Спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау
Вагон загорелся в Мангистау
Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане
Получат ли дополнительные льготы казахстанские спасатели
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Читайте также
На озере Балхаш спасли четырех рыбаков
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив