11 человек эвакуировали при пожаре в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - При пожаре пожарные спасли мужчину в городе Риддере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В городе Риддере произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарные прибыли на место происшествия и провели разведку. В задымленной квартире был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с признаками отравления продуктами горения.

Эвакуировав пострадавшего, Аблай Адасханов и Асхат Смагулов сотрудники пожарной части СПЧ-1 проводили реанимационные действия путем непрямого массажа сердца до прибытия скорой помощи. Затем мужчину, 1958 года рождения, госпитализировали в больницу.

Тем временем спасатели эвакуировали 11 жителей, 1 из них ребенок и ликвидировали пожар на общей площади 25 кв.м. Всего в тушении было задействовано 9 человек личного состава и 3 единицы техники.





По причине пожара отрабатывается версия несоблюдение требований пожарной безопасности при курении.

ДЧС ВКО рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не допускать небрежности с огнем. В квартире иметь огнетушитель. Не оставлять, уходя из квартиры включенными электроприборы. Не допускать включения их в одну сеть. Не курить в квартире.

При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112



