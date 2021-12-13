11 человек эвакуировали при пожаре в Риддере
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - При пожаре пожарные спасли мужчину в городе Риддере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
В городе Риддере произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарные прибыли на место происшествия и провели разведку. В задымленной квартире был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с признаками отравления продуктами горения.
Эвакуировав пострадавшего, Аблай Адасханов и Асхат Смагулов сотрудники пожарной части СПЧ-1 проводили реанимационные действия путем непрямого массажа сердца до прибытия скорой помощи. Затем мужчину, 1958 года рождения, госпитализировали в больницу.
Тем временем спасатели эвакуировали 11 жителей, 1 из них ребенок и ликвидировали пожар на общей площади 25 кв.м. Всего в тушении было задействовано 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
По причине пожара отрабатывается версия несоблюдение требований пожарной безопасности при курении.
ДЧС ВКО рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не допускать небрежности с огнем. В квартире иметь огнетушитель. Не оставлять, уходя из квартиры включенными электроприборы. Не допускать включения их в одну сеть. Не курить в квартире.
При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112
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