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вчера 19:27
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вчера 19:16
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11 авто задержаны на таможне в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержаны 11 дорогостоящих автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан.
«После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов», - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы.
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