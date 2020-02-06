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11 авто задержаны на таможне в Туркестанской области

6 Февраля 2020 22:00
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11 авто задержаны на таможне в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержаны 11 дорогостоящих автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан.


«После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Транспорт,
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