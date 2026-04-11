11 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1960) родился ЕРШОВ Сергей Михайлович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Родился в Узбекской ССР. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность: директор по корпоративной социальной ответственности ТОО «Корпорация Казахмыс» (2014); депутат Карагандинского областного маслихата, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член комитета по финансам и бюджету (2014-2017); депутат Сената Парламента РК, член комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2020).

На занимаемой должности — с сентября 2020 года.

50 лет назад (1976) родилась САВЕЛЬЕВА Татьяна Михайловна — депутат Мажилиса Парламента РК, председатель комитета по финансам и бюджету.

Родилась в городе Целинограде (ныне — Астана). Окончила Акмолинский аграрный университет, экономика и менеджмент (2001); Евразийский национальный университет, экономика (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления финансов г. Астаны (1999-2002); главный специалист отдела разработки бюджета управления разработки республиканского бюджета департамента госбюджета Министерства финансов РК (2002); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, главный эксперт, заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2008); директор департамента бюджетного планирования и прогнозирования, бюджетного планирования Министерства финансов РК (2012-2016); вице-министр финансов Республики Казахстан (2016-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

45 лет назад (1981) родился САГИЕВ Елдос Алиханович — прокурор города Шымкент.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (2002); Карагандинский университет «Болашак» (2015).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Акмолинской, Карагандинской областей (2002-2007); служба на различных руководящих должностях ДБЭКП по Карагандинской области (2007-2012); служба на различных руководящих должностях Антикоррупционной службы по Костанайской области (2014-2015); заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Костанайской области (2015-2016); руководитель Департамента антикоррупционной службы по Костанайской области (2016-2018); руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области (2018); заместитель начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018-2022); начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2022-2026).

На занимаемой должности — с февраля 2026 года.

43 года назад (1983) родился КАИРЖАНОВ Алпысбай Куандыкович — руководитель управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской обороны Акмолинской области.

Родился в Шортандинском районе Акмолинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева.

Трудовая деятельность: заместитель акима, аким поселка Шортанды Шортандинского района (2009-2010); руководитель отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района (2010-2014); заместитель акима Шортандинского района (2014-2019); аким Аккольского района Акмолинской области (2019-2021); аким города Степногорска (2021-2024).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

38 лет назад (1988) родился ТОЛЫКБАЕВ Максат Маликович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2010); Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2016) магистр социологических наук; Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (2020).

Трудовая деятельность: ведущий, редактор в программе «Замандастар» 31 канала (2009-2010); корреспондент, диктор, редактор службы новостей «Информбюро» 31 канала (2011-2019); ведущий, редактор еженедельного аналитического сообщения» «Басты бағдарлама» Первого канала «Евразия» (2019-2020); ведущий-продюсер политико-общественного ток-шоу «Ашық алаң» АО PTPK «Qazaqstan» (2020-2022); ведущий политико-общественного ток-шоу «Біздің мақсат» АО «Агентство Хабар» (2022); член Комиссии по Конституционной реформе (с 01.2026).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

37 лет назад (1989) родился КАМБАРОВ Кайрат Тельманович — председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Международные отношения» (2010); университет «Туран-Астана» (2014).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела анализа мониторинга методической работы в Астане (2010-2012); главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Астаны (2012-2013); консультант административного отдела, Астанинского филиал НДП «Нур Отан» (2013-2014); главный инспектор-главный контролер ГУ «Ревизионная комиссия по городу Астане» (2014-2015); заместитель руководителя Управления внутренней политики города Астаны (2015-2018); руководитель отдела организационно-контрольной работы Государственного учреждения «Аппарат акима города Астаны» (2018-2019); руководитель аппарата акима района «Есиль» города Астаны (2019-2021); руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны (2021-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

Также в этот день родились:

65 лет назад (1961-2024) родился МУСИНОВ Аскар Ахметович — казахстанский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана, генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности.

Уроженец г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. Жданова.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Ливии (1984-1987); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1987-1991); второй секретарь Посольства Российской Федерации в Саудовской Аравии (1991-1992); старший референт международного отдела Аппарата Президента РК (1993); начальник консульского управления Министерства иностранных дел РК (1993-1996); первый секретарь — заведующий консульским отделом посольства РК в Великобритании (1996); начальник главного консульского управления, директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК (1996-1997); шеф протокола Президента РК (1997-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Египте, а также в Марокко, Тунисе и Алжире по совместительству (1999-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия и странах Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн) по совместительству (2002-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южной Африканской Республике по совместительству (2008-2013); ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (2013-2014); заместитель министра иностранных дел РК (2014-2016); руководитель подразделения по вопросам мира и разрешения конфликтов в Генеральном секретариате Организации Исламского Сотрудничества в городе Джедда, Саудовская Аравия (2016-2018); заместитель генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества по вопросам науки и технологий (с 2018 года). Будучи заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности, верно служил делу международного мира и стабильности. В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении. На 63-м году жизни скоропостижно скончался 10 февраля 2024 года.