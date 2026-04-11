11 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения, которая учредила его в 1997 году. Дата этого праздника выбрана в память о докторе Джеймсе Паркинсоне, который клинически выявил заболевание центральной нервной системы, впоследствии получившее его имя.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В этот день в 1945 году были освобождены узники концентрационного лагеря Бухенвальда, 22 апреля — узники Заксенхаузена, 29 апреля — Дахау, 30 апреля — Равенсбрюка.

СОБЫТИЯ

В 1937 году решением ЦИК Казахской ССР поселок Прибалхашстрой был преобразован в город Балхаш. Город в Карагандинской области основан в связи со строительством медеплавильного завода Балхашского горно-металлургического комбината.

В 2011 году за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и активную работу по популяризации казахской культуры в России представителям казахской диаспоры вручены благодарственные письма и нагрудные знаки к 100-летию Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В российских регионах действует более 30 казахских национально-культурных обществ, деятельность которых направлена на укрепление казахстанско-российского сотрудничества.

В 2013 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал единственным среди вузов Казахстана и стран Центральной Азии, вступившим в состав Международной ассоциации ректоров университетов — International Association of University Presidents (IAUP), что позволило стать полноправным участником и инициатором мероприятий, проводимых под эгидой ассоциации в сфере устойчивого развития, науки и инноваций, человеческого капитала и многих других.

В 2014 году в целях дальнейшего совершенствования прогнозно-аналитического обеспечения стратегических аспектов развития государства из Алматы в Астану передислоцирован Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) — казахстанское государственное научно-исследовательское учреждение, главной задачей которого является научно-аналитическое обеспечение деятельности Главы государства и Администрации Президента РК.

В 2016 году Организация Объединенных Наций опубликовала альбом с посланиями исследователей космоса будущим поколениям. Среди них есть послание первого казахского и последнего советского космонавта Тохтара Аубакирова. Короткая надпись с подписью космонавта, оставленная им 5 сентября 2011 года, гласит: «Мир без границ!».

В 2017 году Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд передал Казахстану часть Кисуа — традиционное покрывало для Священной Каабы. Традиционное покрывало Каабы изготавливается из черного шелка с узором золотыми нитями. Оно закрывает стены Каабы. Длина полотна составляет 41 метр. Стоит отметить, что традиция закрывать Каабу существует еще с доисламских времен. Кисуа меняют раз в год.

В 2017 году юные карагандинские спортсмены-акробаты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар на международном турнире по спортивной акробатике в городе Пуурс (Бельгия), в котором приняли участие спортсмены из 16 стран, таких как Англия, Бельгия, Беларусь, Германия, Италия, Израиль, Испания, Казахстан, КНДР, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, США, Украина, Швейцария.

В 2019 году на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике среди юниоров и девушек представитель Карагандинской областной комплексной спортивной школы, мастер спорта международного класса Артем Антропов в весовой категории 96 кг установил семь рекордов Казахстана среди юниоров: в рывке — 155 кг, в толчке — 205 кг и по сумме двоеборья — 360 кг. Результат каждого подхода в указанных видах стал лучшим в стране.

В 2019 году на открывшейся в Пекине выставке «Достояние государственных музеев вдоль Шелкового пути» были представлены «Алтын адам» («Золотой человек») и другие экспонаты Национального музея Казахстана. Экспозиция была развернута в крупнейшем в КНР и самом посещаемом в мире музее — Национальном музее Китая.

В 2021 году в городе Туркестане состоялась церемония открытия многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай», не имеющего аналогов в Центральной Азии и призванного стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.

Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

В 2024 году в Алматы 100 домбристов провели необычный флешмоб. Они исполнили кюи под открытым небом и своим творчеством проявили сопереживание и поддержку соотечественникам, а также благодарность тем, кто оказывает помощь пострадавшим. Артисты уверены, что величественные произведения поднимают национальный дух и заряжают казахстанцев.

В 2024 году председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Шалва Папуашвили встретился со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым. Спикер Мажилиса рассказал об итогах конституционной реформы, президентских и парламентских выборах, деятельности Конституционного Суда. Спикер также ознакомил грузинского коллегу с законодательной деятельностью обновленной Палаты. В свою очередь, председатель Парламента Грузии выразил надежду, что его официальный визит придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений.

В 2025 году в Страсбурге на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялся круглый стол, посвященный демократическим реформам в Казахстане. В мероприятии приняла участие делегация Республики Казахстан во главе с председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой. В своем выступлении Эльвира Азимова отметила процесс укрепления верховенства Конституции, развития института конституционного контроля и роль судебной власти в защите прав и свобод человека в Казахстане. Внимание было уделено правозащитной повестке, обеспечению независимости судебной системы, антикоррупционной политике и международному сотрудничеству в сфере продвижения демократических ценностей.

В 2025 году казахстанские спецназовцы установили новый мировой рекорд: Айбар Ержанов и Ержан Жакаев из службы госохраны отбуксировали 75-тонный пассажирский авиалайнер А320 (AIRBUS) в полной экипировке. Это новый мировой рекорд, зафиксированный World Books of Records. Предыдущее достижение — 41 тонна в Великобритании.