11 агрохолдингов появятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие аграрного сектора региона в свете реализации задач, озвученных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», обсудили в Жамбылской области руководители сельхозформирований и представители местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в работе семинара-совещания «Диверсификация сельскохозяйственных культур - основа продовольственной безопасности Казахстана», проходившего на базе ТОО «КазНИИ земледелия и растениеводства», принял участие глава региона Бердибек Сапарбаев.

«В Послании народу Казахстана Президентом обозначена необходимость самообеспечения социально значимыми продовольственными товарами. Поэтому нам необходимо увеличить выпуск и переработку отечественной продукции, а в ближайшем будущем нарастить и объемы экспорта. Не нужно ограничиваться традиционными видами культур. Необходимо учитывать то, какие культуры пользуются наибольшим спросом, и акцентировать внимание на них», - сказал аким области, заострив внимание фермеров на увеличении прибыли.

«Хочу остановиться на качестве семян, потому как 21 процент фермеров региона используют семена четвертой и пятой репродукции. Следовательно, получить богатый урожай не могут. Другая проблема связана с тем, что далеко не все крестьянские хозяйства используют минеральные удобрения. А ведь и земле нужно чем-то питаться, ей тоже нужен уход. Это напрямую влияет на объем урожая. При этом государство старается помочь в этом деле, выделяются субсидии. Но результат пока слабый. Также большую роль играет состояние техники», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Выступивший на семинаре заместитель акима области Берик Нигмашев проинформировал участников о планах по посеву сельскохозяйственных культур в регионе на 2021 год, рассказал о работе по объединению крестьянских хозяйств в агрохолдинги.

«Согласно поручению акима области, крестьянские хозяйства с посевными площадями до 50 гектаров должны объединиться в 11 агрохолдингов. На сегодня создано уже три агрохолдинга», - отметил он.

Генеральный директор ТОО «AsiaWaterGroup» КайратТажитаев рассказал об опыте выращивания лука в Алматинской области. По его словам, предприятию удалось добиться того, что качество лука достигло европейского уровня. Он предложил сформировать в области ассоциацию производителей лука.

В свою очередь Бердибек Сапарбаев отметил, что с каждым годом продавать лук становится труднее.

«Наши фермеры не могут извлечь хорошую прибыль от продажи лука просто потому, что его негде хранить. Поэтому они стараются сбыть его как можно быстрее по низкой цене. А если бы мы смогли сохранить урожай до весны, то и прибыль хозяйств была бы намного больше. Поэтому при выращивании любой культуры нужно думать о спросе на нее», - подчеркнул глава региона.

Председатель АО «СПК Тараз» Олжас Каржауов затронул вопрос обновления сельскохозяйственной техники и рассказал о программе «Trade-in». Было отмечено, что акимы районов должны активнее сотрудничать с крестьянскими хозяйствами для максимального обновления сельскохозяйственной техники.