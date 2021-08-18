11,5 тысячи земельных участков обеспечат инженерной инфраструктурой в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки до 2025 года будет обеспечено инженерной инфраструктурой 11,5 тысяч земельных участков протяженностью 2 тысячи км. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 апреля текущего года Премьер-Министром была одобрена модель реализации проектов КОС путем привлечения частных инвестиций в рамках программного ГЧП в двух формах: строительство и реконструкция КОС по сервисному контракту, передача водоканалов в доверительное управление частным компаниям. Для реализации проектов КОС утверждена и направлена в Канцелярию Премьер-Министра РК Дорожная карта по реализации проектов ГЧП в секторе водоснабжения и водоотведения», - отметил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Вместе с тем, в целях ускоренного решения вопроса строительства и реконструкции КОС, ведомством рассматриваются также дополнительные механизмы реализации в рамках действующего законодательства.

«В этой связи, акиматам, в том числе и Актюбинской области направлены индивидуальные планы мероприятий для начала реализации проектов КОС в рамках механизма субсидирования. Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки до 2025 года будет обеспечено инженерной инфраструктурой 11,5 тысяч земельных участков протяженностью 2 тысячи км», - добавил Каирбек Ускенбаев.