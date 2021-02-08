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11,2 тысячи квадратных метров жилья планируют сдать в Нуринском районе Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Февраля 2021, 21:30
11,2 тысячи квадратных метров жилья планируют сдать в Нуринском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О развитии Нуринского района в 2021 году рассказали на онлайн-совещании под председательством акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Отмечена эффективность государственных программ для улучшения жизни на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувшем году в Нуринском районе реализовано 17 проектов по Дорожной карте занятости. Это позволило улучшить социальную и инженерную инфраструктуру. В сёлах стало больше хороших дорог, приводят в порядок водопроводные сети. В Нуре начали строительство бассейна, объект должны сдать в этом году. В селе Баршино благодаря спецпроекту «Ауыл - ел бесігі» решился вопрос с теплом в местной больнице - капитально отремонтировали котельную.

«Определённая работа проведена. Думаю, жители района это оценивают. В этом году запланирован ряд проектов по «Ауыл - ел бесігі». В прошлом году по программе «Нұрлы жер» увеличили строительство жилья. Необходимо строить ещё больше», - сказал аким области Женис Касымбек.

Подробнее о планах на 2021 год сообщил аким района Аян Шалмаганбетов.

По «Ауыл - ел бесігі» профинансировали строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кертинды. В селе Музбель отремонтируют школу и дороги.

В этом году на средства областного бюджета запланирована реконструкция автодороги Нура - Шахтёрское - Пржевальское.

«В 2020 году завершилась реконструкция водопроводных сетей в посёлке Нура и селе Акмешит. В этом году выделены средства на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жанбобек», - информировал глава района.

По его словам, жилищное строительство запланировано в объёме 11,2 тыс. кв. м, с ростом на 6,7%. По программе «Нұрлы жер» в райцентре должны сдать 20 двухквартирных домов для предоставления арендного жилья.

Власти уделяют внимание и созданию условий для занятий спортом. В этом году намерены открыть корты для занятий хоккеем и футболом в Нуре и селе Ахмет. В райцентре обустроят баскетбольную площадку и беговую дорожку с тартановым покрытием.


Инфраструктурные проекты   Карагандинская область   ЖКХ   Строительство   Жилье   Рухани жаңғыру   Регионы Казахстана   Нурлы жер   Дороги  
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