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11,1 млрд тенге направили на строительство школ в Жамбылской области

9 Декабря 2021 11:05
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11,1 млрд тенге направили на строительство школ в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сфера образования региона развивается быстрыми темпами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в этом году на строительство 23 объектов образования выделено 11,1 млрд. тенге.

«Намечено ввести в эксплуатацию 19 школ и четыре пристройки. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 11 объектов образования. И тогда будут решены проблемы двух аварийных, одной трехсменной и трех школ с дефицитом ученических мест. На капитальный ремонт 16 объектов образования потрачено 3,6 миллиарда тенге», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в регионе за счет частных инициатив открыто 12 частных школ.

Дошкольным образованием охвачено сто процентов детей в возрасте 3 - 6 лет, 91,5% - в возрасте 1 - 3 года.

Из фонда всеобуча для оказания помощи 46 938 детям из многодетных и малообеспеченных семей выделено 3,6 млрд. тенге.

В колледжах по проекту «Жас маман» открыто 12 центров компетенций. Кулинарные полуфабрикаты и кондитерские изделия, приготовленные студентами, реализуются в 15 социальных павильонах.

В городе Таразе функционируют 59 школ, 45 детских садов, одна вечерняя школа, три организации дополнительного образования и два кабинета психолого-педагогической коррекции - всего 110 учреждений образования. Дошкольным воспитанием охвачено 85,1% таразских детей в возрасте от 1 до 3 лет, сто процентов детей в возрасте от 3 до 6 лет. Общим образованием в Таразе охвачено 76 771 детей, инклюзивное образование получают 190 учащихся в 51 школе города.


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#Жамбылская область   #Образование   #Строительство  
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Автор:

Галина Скрипник

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